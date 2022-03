Die renommierte Klassikauszeichnung wird der österreichischen Komponistin am 2. Juni in München überreicht – der Preis ist mit 250.000 Euro dotiert

Olga Neuwirth wird am 2. Juni den Ernst von Siemens Preis entgegennehmen. Foto: Harald Hoffmann.com

Wien/München (APA) – Die österreichische Komponistin Olga Neuwirth wird mit dem Ernst von Siemens Musikpreis 2022 ausgezeichnet. Die renommierteste Ehrung für klassische Musik im deutschen Sprachraum ist mit 250.000 Euro dotiert und wird der 53-jährigen Künstlerin am 2. Juni für ein Leben im Dienste der Musik im Münchener Prinzregententheater überreicht. Das gab die in der Schweiz ansässige Ernst von Siemens Musikstiftung bekannt, welche die Auszeichnung seit 1973 jährlich vergibt.

Neuwirth steht damit in einer Reihe mit Größen wie den Komponisten Olivier Messiaen und Hans Werner Henze, dem Cello-Gott Mstislav Rostropovich oder Stargeigerin Anne-Sophie Mutter. Die Laudatio auf Neuwirth soll bei der Überreichung der Wiener Literaturshootingstar Raphaela Edelbauer halten, während das französische Ensemble intercontemporain unter Matthias Pintscher Werke der frischgebackenen Preisträgerin spielt.

Genreübergreifende Klangsprache

Die EvS-Stiftung unterstreicht in ihrer Würdigung, dass Neuwirth seit den späten 1980ern feministische Anliegen mit einer multimedialen Praxis verbinde und in einer genreübergreifenden Klangsprache die schonungslose Offenheit gegenüber anderen Kunstformen wie Film oder Literatur pflege. Der verbindende Wesenskern all ihrer Arbeiten sei dabei die Auflösung vermeintlich binärer Kategorien wie virtuell/physisch, analog/digital oder weiblich/männlich.

Besonders hervor hebt man dabei die musiktheatralen Arbeiten der am 4. August 1968 in Graz geborenen Tonsetzerin, die seit dem Vorjahr auch eine Professur an der Universität für Musik und darstellende Kunst innehat. Diese erstrecken sich von der 2003 in ihrer Heimatstadt uraufgeführten Lynch-Adaption "Lost Highway" mit einem Libretto von Elfriede Jelinek bis zu ihrem 2019 an der Wiener Staatsoper erstmals vorgestellten "Orlando" nach Virginia Woolf, den sie selbst als ihr "Opus summum" bezeichnete.

Eigenständig und aufregend

Die Klangsprache der neuen Ernst-von-Siemens-Musikpreisträgerin ist vielseitig, unberechenbar und bisweilen auch rau und scharf, konstatierte die Stiftung. Das sei sowohl Ausdruck der Persönlichkeit der Komponistin wie ihres sozialen Engagements und trage entscheidend dazu bei, Neuwirth zu einer der eigenständigsten und aufregendsten Stimmen der Musikszene zu machen: "Mit Olga Neuwirth zeichnet die Ernst von Siemens Musikstiftung eine Künstlerin aus, die mit ihrer Musik radikal neue Wege einschlägt, die der zeitgenössischen Musik ein neues Gesicht verleiht, die sich aber auch einmischt, Stellung bezieht und sich nicht scheut, Missstände anzusprechen."

Zeitgleich mit der Ehrung für Neuwirth gab die EvS auch die heurigen Förderpreisträger bekannt, die jeweils 35.000 Euro erhalten. Hier können sich der französische Komponist Benjamin Attahir, die Britin Naomi Pinnock und der Spanier Mikel Urquiza freuen. Neben dem Preisgeld selbst unterstützt man die jungen Tonsetzer auch mit "aufwendig produzierten Musikproduktionen".

Überdies beschloss der EvS-Stiftungsrat, dem eingerichteten Studierenden-Hilfsfonds weitere 2 Mio. Euro zukommen zu lassen. Dieser soll durch die Coronapandemie in Not geratene Musikstudierende in der Schweiz, Österreich und in Deutschland unterstützen, wobei hier seit 2020 rund 8 Mio. Euro aufgewendet wurden. (APA, 8.3.2022)