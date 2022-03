Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 2.398. In ganz Österreich werden derzeit 195 Covid-Erkrankte auf Intensivstationen behandelt

Am Montag wurden in Österreich 26.153 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Foto: APA / Roland Schlager

Am Montag wurden in Österreich 26.153 Neuinfektionen und 18 Corona-Tote gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 2.398. Seit Sonntag wurden 152.027 PCR-Tests durchgeführt, seit Pandemiebeginn gab es 2.893.913 positive Testergebnisse. Mit Stand Montag, 9.30 Uhr sind österreichweit 15.026 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 2.589.460 genesen.

Derzeit befinden sich 2.592 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung, davon 195 auf Intensivstationen. (red, 7.3.2022)

Neuinfektionen in den Bundesländern:

Burgenland 941

Kärnten 1.555

Niederösterreich 5.813

Oberösterreich 4.718

Salzburg 1.373

Steiermark 3.651

Tirol 1.732

Vorarlberg 1.361

Wien 5.009