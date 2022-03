Am Montag wurden in Österreich 26.153 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Foto: APA / Roland Schlager

Am Montag wurden in Österreich 26.153 Neuinfektionen und 18 Corona-Tote gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 2.398. Seit dem Vortag sind 152.027 PCR-Tests durchgeführt worden. Seit Beginn der Pandemie gab es in Österreich 2.893.913 positive Covid-Testergebnisse. Mit heutigem Stand (7. März, 9:30 Uhr) sind österreichweit 15.026 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 2.589.460 wieder genesen.

Derzeit befinden sich 2.592 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 195 auf Intensivstationen betreut. Die Neuinfektionen in den Bundesländern verteilen sich wie folgt auf die Bundesländer: Burgenland meldet 941, Kärnten 1.555, Niederösterreich 5.813, Oberösterreich 4.718, Salzburg 1.373, Steiermark 3.651, Tirol 1.732, Vorarlberg 1.361 und Wien 5.009 Infektionen. (red, 7.3.2022)