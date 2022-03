Wer noch nicht die aktuellste Ausgabe von Firefox verwendet, sollte dringend updaten. Foto: DER STANDARD/Pichler

Nachdem es vor nicht allzu langer Zeit Googles Browser Chrome erwischt hat, sind nun bei Mozillas Surftool schwere Sicherheitslücken aufgetaucht, die bereits für Angriffe auf Nutzer verwendet werden. Neben Firefox ist zudem auch der E-Mail-Client Thunderbird betroffen.

Die Schwachstellen tragen die Kennungen CVE-2022-26485 und CVE-2022-26486. Bei beiden handelt es sich um sogenannte "Use after free"-Lecks, die die Ausnutzung von eigentlich freigegebenen Speicherbereichen für verschiedene Attacken beschreiben. Details dazu werden aus Sicherheitsgründen noch zurückgehalten.

Bekannt ist aber, dass das Aufrufen einer mit entsprechendem Code ausgestatteten Website ausreichen kann, um angegriffen zu werden, was ein verhältnismäßig bequemer Angriffsvektor ist. Die Einstufung der Gefährlichkeit gemäß dem "Common Vulnerability Scoring System" (CVSS) wird mindestens bei 9,0 von maximal 10 liegen, also im "kritischen" Bereich, wie Mozillas Security Advisory zu entnehmen ist.

Updates verfügbar

Das Unternehmen hat bereits neue Versionen seiner Programme veröffentlicht, in denen die Schwachstellen behoben sind. Nutzer sollten diese schnellstmöglich installieren. Für den Firefox-Browser am Desktop (Windows, Linux, macOS) ist dies Ausgabe 97.0.2, für die um erweiterten Trackingschutz ergänzte "Klar"-Ausgabe ist es 97.0.3. Für den Extended-Support-Release-Zweig ist es Version 91.6.1 und bei der Android-Version des Browsers 97.3. Das Update für Thunderbird trägt die Versionsnummer 91.6.2.

In der Desktopversion von Firefox lässt sich die Versionsnummer durch einen Klick auf den Menübutton (drei Striche im rechten oberen Eck), gefolgt von "Hilfe" und "Über Firefox", einsehen. Der dabei geöffnete Dialog sollte, so der Browser noch nicht aktuell ist, auch einen Hinweis auf das verfügbare Update anzeigen und die Installation per Klick und anschließendem Neustart des Programms ermöglichen.

Alternativ lässt sich das Programm auch mit dem neusten Installationspaket von der Firefox-Website aktualisieren. Die Android-Ausgabe sollte sich automatisch über Google Play updaten bzw. die Aktualisierung sich im Play Store anstoßen lassen. (gpi, 7.3.2022)