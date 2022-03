Auch die Börse in Frankfurt hat zu Wochenbeginn ihre Talfahrt fortgesetzt. Foto: AFP

Zu Beginn der neuen Handelswoche wurden Europas Finanzmärkte von der nächsten Verkaufswelle erfasst. Angesichts des eskalierenden Ukraine-Kriegs und kräftig steigender Rohöl- und anderer Rohstoffpreise lagen auch am Montag die Nerven blank. Neuerlich flogen riskante Anlagen wie Aktien aus den Depots der Anleger, generell wird viel Kapital fluchtartig aus der Eurozone umgeschichtet. Allein seit Anfang Februar ist die Gemeinschaftswährung um mehr als fünf Prozent gegenüber dem US-Dollar abgesackt.

Wesentlich stärker ist der Verfall der Börsenkurse vonstattengegangen. Sowohl der Eurostoxx 50 als auch der deutsche Leitindex Dax verloren zu Wochenbeginn weiteres Terrain, wenngleich am frühen Nachmittag die Verluste wieder deutlich eingegrenzt wurden – auf jeweils weniger als ein Prozent. Dennoch, seit dem Höchststand im November des Vorjahrs hat der Eurostoxx, der Leitindex der Eurozone, schon mehr als ein Viertel seines Werts verloren. Damit befindet sich das Börsenbarometer aus technischer Sicht nicht mehr in einer Korrektur, sondern in einem sogenannten Bärenmarkt, also einer übergeordneten Phase fallender Kurse.

Furcht vor Energiekrise

Die Furcht vor einer Energiekrise in Europa und ihren wirtschaftlichen Folgen hat auch die Rohstoffmärkte fest im Griff. Die Diskussion über ein Verbot russischer Energielieferungen trieb den europäischen Erdgaspreis am Montag auf ein Rekordhoch. Die Rohölsorte Brent aus der Nordsee setzte mit einem Anstieg auf zeitweise mehr als 127 US-Dollar zum Sprung über die bisherige Höchstmarke von 2008 an.

Laut dem Analysten Christian Henke vom Broker IG könnte sich der Ölpreis für die Sorte WTI nun dem Rekordstand aus dem Jahr 2008 von 146,65 US-Dollar nähern. Andere Experten gingen bereits von Notierungen bei mehr als 200 Dollar aus, fügte Henke hinzu. "Die hohen Ölpreise befeuern die Inflationssorgen und zeigen, dass der Krieg womöglich noch lange nicht ausgestanden ist", kommentierte der Marktbeobachter Timo Emden von Emden Research. Die Hoffnung auf einen baldigen "militärischen Burgfrieden zwischen der Ukraine und Russland" sowie einen wirtschaftlichen Waffenstillstand mit dem Westen bleibe damit Wunschdenken.

Autoaktien brechen ein

Bei anderen Rohstoffen seien ebenfalls panikartige Käufe zu beobachten, sagte Neil Wilson, Chefanalyst des Onlinebrokers Markets.com. So stieg der Preis für Palladium zeitweise um fast 15 Prozent auf ein Rekordhoch von mehr als 3.440 Dollar je Feinunze und stand vor dem drittgrößten Tagesgewinn seiner Geschichte. Russland ist der größte Exporteur dieses für Autokatalysatoren benötigten Edelmetalls. Da sich auch andere Industriemetalle verteuerten, schürte dies auch Rezessionsängste einiger Investoren.

Vor diesem Hintergrund brach der europäische Index der Fahrzeugbranche zeitweise um mehr als sieben Prozent ein, so stark wie zuletzt vor zwei Jahren. Etliche der konjunktursensiblen Autohersteller und -zulieferer traf es hart: Im Dax sackte Continental ab, die Hersteller BMW und Volkswagen ebenfalls. Auch Banken wie Deutsche Bank und Commerzbank standen einmal mehr besonders stark unter Druck.

Wien besonders schwach

Die meisten Ölaktien und Bergbaufirmen gehörten hingegen aufgrund des satten Preisanstiegs bei Rohstoffen zu den wenigen Gewinnern am Montag. Nicht so die an der Wiener Börse notierte OMV, die weiteres Terrain einbüßte. Schwere Verluste bei den Banken RBI und Erste Group belasteten den Leitindex ATX neuerlich besonders, der zeitweise mehr als fünf Prozent einbüßte, das Minus aber dann auf rund drei Prozent eingrenzen konnte. Die Abgaben erfassten nahezu alle Branchen, nur der Ölzulieferer Schoeller-Bleckmann stemmte sich gegen den Abwärtssog.

In Europa waren einmal mehr Rüstungskonzerne wie Rheinmetall gefragt. Die Aussicht auf eine deutliche Verknappung des Düngerangebots beflügelte zudem die K+S-Aktie. Einem Börsianer zufolge gab es am Freitag schon Medienberichte, wonach russische Düngerkonzerne ihren Lieferverpflichtungen derzeit wegen logistischer Blockaden nicht nachkommen könnten. Hinzu komme das ebenfalls sanktionierte Belarus mit seiner starken globalen Bedeutung für den Düngermarkt – an dem bereits vor Kriegsausbruch hohe Preise bei geringem Angebot zu verzeichnen waren.

Während der Moskauer Aktienmarkt erneut geschlossen blieb, ging die Talfahrt der russischen Währung weiter. Im Gegenzug stieg der Dollar zeitweise um mehr als acht Prozent auf ein Rekordhoch von 131,50 Rubel. (Alexander Hahn, 7.3.2022)