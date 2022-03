Die Bilder aus Mexiko gingen um die Welt. Foto: REUTERS/Victor Pichardo

Queretaro – Bei den schweren Ausschreitungen bei einem Fußballspiel in Mexiko soll es keine Toten gegeben haben. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Querétaro mit. Demnach befinden sich noch 19 Personen im Krankenhaus, alle seien in einem stabilen Zustand. Die Staatsanwaltschaft informierte außerdem, dass Ermittlungen – unter anderem wegen versuchten Mordes – eingeleitet wurden und Beamte sowie private Sicherheitsleute vernommen werden sollen.

Angesichts der in Sozialen Medien kursierenden Fotos und Videos der Ausschreitungen während des Erstliga-Spiels zwischen dem FC Querétaro und Atlas Guadalajara waren Todesopfer befürchtet worden. Dem widersprach Querétaros Gouverneur Mauricio Kuri. "Ich verstehe natürlich, dass die Bilder absolut verstörend sind. Leider wurden Bilder und Namen von Menschen in den Netzwerken verbreitet, die angeblich verstorben sind. Ich kann jedoch bestätigen, dass sie leben und medizinische Hilfe bekommen", sagte Kuri am Sonntag.

Die Regionalregierung beschloss in einer Sitzung in der Nacht zu Montag erste Schritte. Laut Staatssekretärin Lupita Murguia wurden die Verträge mit der privaten Sicherheitsfirma gekündigt. Fünf Beamte wurden suspendiert, darunter der für das Spiel verantwortliche Einsatzleiter der Polizei. Das Spiel war in der 62. Minute beim Stand von 0:1 unterbrochen und dann abgebrochen worden. Die mexikanische Fußball-Liga gab bekannt, dass in dem Stadion La Corregidora vorerst keine Spiele mehr stattfinden. (APA, dpa, 7.3.2022)