"Es liegt ganz und gar nicht in meiner Natur, viele Dinge anzuhäufen, aber Häferln stellen die ganz große Ausnahme dar. Darum ging auch das Auswahlverfahren in Sachen ‚Bestes Stück‘ rasch über die Bühne. Ich trinke gern Kaffee und habe 87 Tassen. Hab’s extra noch mal gezählt.

Markus Freistätter: "In meinem Küchenregal gibt es sogar eine eigene Etage für Weihnachtshäferln." Foto: Nathan Murrell

In meinem Küchenregal gibt es sogar eine eigene Etage für Weihnachtshäferln. Von Zeit zu Zeit muss ich ausmisten, weil ich keinen Platz mehr für die neuen habe. Ich hab da diesen Tick, dass ich mir aus so gut wie jeder Stadt, in der ich mich aufhalte und Theater spiele oder sonst etwas tue, eine Tasse mitnehme.

Zu welcher ich greife, ist eine Gefühlssache. Am Sonntagabend kommt zum Beispiel die Tatort-Tasse dran, ein anderes Mal ein Häferl, das aussieht wie ein Bierkrug. Es stammt natürlich aus München.

Das Häferl mit der Deix-Katze auf dem Foto stammt aus einer Crowdfunding-Aktion für den neuen Deix-Film, in dem ich meine Stimme dem ‚Rotzbub‘ leihen darf." (Michael Hausenblas, RONDO, 11.3.2022)