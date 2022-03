Foto: Getty Images/iStockphoto/zoff-photo

Laues Lüftchen

Blink, Staubwedel Foto: Lukas Friesenbichler

Wie bei allen Testkandidaten besteht auch hier der Griff aus zwei Teilen, die zusammengesteckt werden. Hat man das erst einmal geschafft, fixiert die Halterung den Bezug sehr gut, er rutscht beim Putzen nicht runter. In den Mikrofasern zwischen den gefransten Tuchelementen verfangen sich zwar Partikel, doch ein wirklicher Staubmagnet ist das Produkt nicht.

Blink, Staubwedel, fünf Bezüge und Griff, bei Müller, 1,95 Euro

3 von 6 Punkten





Leichte Brise

Splendid, Staubfänger Foto: Lukas Friesenbichler

Auch dieser Staubwedel lässt sich mit etwas Ellenbogenschmalz zusammenbauen. Die ausführliche Anleitung bräuchte es gar nicht. Die Bezüge halten bombenfest am Griff. Den Job erledigt aber auch dieser Testkandidat nur mäßig zufriedenstellend. In der vergleichsweise dünnen Faserschicht ist nach dem Putzen Staub zu sehen, auf den Oberflächen leider auch noch.

Splendid, Staubfänger-Starterset, fünf Bezüge und Griff, bei Interspar, 2,99 Euro

3 von 6 Punkten





Wirbelwind

Profissimo, Staubwedel Foto: Lukas Friesenbichler

Hat man die Teile des Griffs mit etwas Kraftaufwand zusammengesteckt, liegt er vergleichsweise gut in der Hand. Im Gegensatz zu den anderen Bezügen hat dieser an der Unterseite kein geriffeltes Tuch, die buschigen Fasern liegen frei. Staub verfängt sich darin kaum, was nahelegt, dass er bloß aufgewirbelt wird. Der Bezug rutscht beim Putzen leicht von der Halterung.

Profissimo, Staubwedel mit Bezügen, drei Bezüge und Griff, bei DM, 1,55 Euro

1 von 6 Punkten





Windeseile

Swiffer Staubmagnet Foto: Lukas Friesenbichler

Die beiden Teile zusammengesteckt, liegt der ergonomisch gestaltete Griff gut in der Hand. Hochwertig fühlen sich auch die Bezüge an: Die Mikrofasern sind locker, die Tücher darüber und darunter fein gefranst. Sie lassen sich gut in die Halterung einspannen und rutschen kaum. Dieser Wedel entfernt schnell und verlässlich allen Staub von diversen Oberflächen. Klarer Testsieger!

Swiffer Staubmagnet, drei Bezüge und Griff, bei Billa, 4,49 Euro

6 von 6 Punkten

(Michael Steingruber, RONDO, 11.3.2022)