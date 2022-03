Ullmanns Musik fesselte und berührte (in der Instrumentierung von Henning Brauel) mit ihren lebensnahen Wechseln von Düsternis, Wehmut, Poesie und Panik

Man gab die Rilke-Vertonung von Nazi-Opfer Viktor Ullmann. Foto: Archiv

Von einem traurigen, kalten Frühjahr wird in Rainer Maria Rilkes Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke berichtet. Nicht nur das kam einem in diesen bestenfalls beängstigenden Zeiten bekannt vor. Thomas Quasthoff berichtete zusammen mit der Tschechischen Philharmonie mit mächtigem, eindringlichem Ernst von brennenden Kriegsschauplätzen und erschlagenen Opfern: "Er hat die Augen weit offen / und Etwas spiegelt sich drin; kein Himmel."

Viktor Ullmann hat Rilkes poetische, schon bei den Soldaten des Ersten Weltkriegs populäre Kriegserzählung im Sommer 1944 im sogenannten "Vorzeigelager" Theresienstadt zu einem Melodram umgeformt; bald darauf wurde der Komponist von den Nationalsozialisten in Auschwitz ermordet.

Brodelnd, wogend, klangsinnlich

Ullmanns Musik fesselte und berührte (in der Instrumentierung von Henning Brauel) mit ihren lebensnahen Wechseln von Düsternis, Wehmut, Poesie und Panik. Nach einer halben Stunde ging man mit einem Kloß im Hals in die erste von zwei Pausen. Als Kontrastprogramm folgte Bohuslav Martinůs fast zeitgleich, jedoch unter glücklicheren Umständen in den USA entstandenes Konzert für zwei Klaviere und Orchester. Beim sprudelnden, überschäumenden Beginn des Werks hatten die Solistinnen ordentlich zu tun: im Whirlpool mit den Labèques.

Katja und Marielle verzichteten auf Geballere, das feinsinnige, teils etwas zu harmlose Spiel der Schwestern erinnerte an die Perlage von exzellentem Champagner. Einiges los ist auch bei Janáčeks Glagolitischer Messe. Brodelnd, wogend, klangsinnlich und wie selbstverständlich interpretierten die Tschechen unter der Leitung Semyon Bychkovs das ungewöhnliche Werk und finalisierten mit einer swingenden Festlichkeit.

Gefühlvoll und intensiv gab sich der Wiener Singverein. Der feste, glühende Sopran von Evelina Dobračeva überstrahlte das Solistenquartett, Daniela Valtová Kosinová präsentierte sich an der Orgel als Powerfrau und rockte bei ihrem Solo den Laden. (Stefan Ender, 7.3.2022))