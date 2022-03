In der Villa Gernetto wird Berlusconi einen Lehrgang für die politische Elite des Landes anbieten. Die Kurse hätten rechtlichen Wert, wird versichert

Mit dem Angebot will Berlusconi besonders Politiker seiner Partei Forza Italia weiterbilden. Foto: AFP / PIERO CRUCIATTI

Rom – Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi verwirklicht sich einen langgehegten Traum. So wurde am Montag in Berlusconis Villa Gernetto bei Mailand seine eigene Privat-"Universität" gegründet. Bei der "Universitas Libertatis" handelt es sich um einen Hochschullehrgang "für liberale, europäisch orientierte, christliche und atlantische Politik", wie es auf der Webseite der Universität heißt.

Auf 24.000 Quadratmeter und 60 Räumen erstreckt sich die Villa Gernetto, ein im 17. Jahrhundert errichtetes Anwesen, das seit 15 Jahren in Berlusconis Besitz steht. Juristen, Manager, Unternehmer und Politiker werden hier unterrichten, etwa internationale Wirtschaft, Kommunikation und Politik. Berlusconi, der seit Jahren am Projekt der Universität arbeitete, könnte auch selber Vorlesungen halten, hieß es.

Die Online-Universität Unicusano in Rom kümmerte sich um die Anerkennung der akademischen Inhalte der "Univeritats Libertatis". "Die Kurse und Master haben rechtlichen Wert", versicherte Stefano Bandecchi, Präsident des Aufsichtsrats von Unicusano. Ihr Ziel sei es, die Bildung einer neuen politischen Elite zu fördern. "Es reicht nicht aus, zu improvisieren, um Minister zu werden. Berlusconi glaubt an den Wert der Bildung. Politiker seiner Partei Forza Italia müssen Menschen sein, die etwas können, aber auch politische Kultur besitzen. Wir haben eine Vereinbarung mit Berlusconis Partei Forza Italia abgeschlossen, die es allen Mitgliedern mit einem blauen Studentenausweis ermöglicht, die Kurse kostenlos zu besuchen", so Bandecchi. Entgegen ihrer Bezeichnung ist die "Universitas Libertatis" allerdings keine tatsächliche Universität, sondern ein Fachlehrgang, wie Unicusano-Vizerektor Giovanni Puoti dem britischen "Independent" erklärte. (APA, 7.3.2022)