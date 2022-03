Johannes Rauch trat am Freitag vor die Presse – zuvor wurde er vom erweiterten Bundesvorstand der Grünen einstimmig zum neuen Gesundheits- und Sozialminister designiert. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird Rauch heute angeloben. Foto: APA/Punz

Über das Wochenende war noch unklar, wie schnell die Angelobung von Johannes Rauch (Grüne) zum neuen Gesundheits- und Sozialminister tatsächlich über die Bühne gehen kann: Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte sich am Freitag vorsorglich in Selbstisolation begeben, weil er eine Person getroffen hatte, die sich später als mit dem Coronavirus infiziert herausstellte. Mittlerweile sei der Präsident allerdings dreimal negativ getestet worden und beende deshalb die selbstauferlegte Quarantäne.

Der Angelobung des neuen Ministers ab 11 Uhr steht damit nichts mehr im Wege. Um 13 Uhr ist dann im Ministerium die Amtsübergabe von Wolfgang Mückstein – der am Donnerstag zurückgetreten ist – an Rauch geplant. Und danach geht es für den neuen Minister ins Parlament, wo er in einer Sondersitzung des Nationalrats ab 14.30 Uhr den Abgeordneten vorgestellt werden soll. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) werden Erklärungen abgeben – in der anschließenden Debatte soll es auch um den Krieg zwischen Russland und der Ukraine gehen.

Lange To-do-Liste wartet auf Rauch

Rauch hatte in einer Pressekonferenz am Freitag zwar betont, dass er die Pandemie nicht als beendet betrachte und die Vorbereitung auf den Herbst und Winter für ihn Priorität habe. Ansonsten hielt sich der 62-Jährige, der in Vorarlberg als Landesrat unter anderem für Umwelt und öffentlichen Verkehr zuständig war, mit politischen Festlegungen aber noch zurück, er wolle die Angelobung und die Amtsübergabe abwarten. Grundsätzlich gelte: An Corona-Maßnahmen solle so viel wie nötig und so wenig wie möglich gemacht werden.

Rauch sagte außerdem, dass ihm klar sei, dass es keine Schonfrist für ihn gebe. Tatsächlich warten einige To-Dos auf ihn, die seinen Vorgänger belasteten. Da wäre einerseits die Impfpflicht: Heute soll die von der Regierung eingesetzte Expertenkommission zur Evaluierung dieser ihren ersten Bericht vorlegen. Auf dieser Basis wollen ÖVP und Grüne dann entscheiden, ob Verstöße ab Mitte März sanktioniert werden. Derzeit verstoßen knapp eine Million Erwachsene gegen die Impfpflicht, wie aus Zahlen des Gesundheitsministeriums hervorgeht.

Entscheidung zu Gratistests ausständig

Auch die erst am Wochenende in Kraft getretenen Öffnungsschritte bei zugleich noch immer hohen Zahlen wird der neue Minister wohl evaluieren. Und dann ist da noch die Frage der Gratistests: Ende des Monats läuft bekanntlich deren Finanzierung aus. Der Bund hat bereits angekündigt, dass sie in der bisherigen Form nicht weitergeführt werden. Wie genau es dann weitergeht, ist noch unklar. Nur so viel: Behördliche Tests sollen für die Betroffenen kostenlos bleiben. Die Massenscreenings von Symptomlosen dürften aber nicht mehr möglich sein. Das bringt Rauch auch gleich seinen ersten Gegner ein: In Wien, das für das Gros der Testungen in Österreich verantwortlich ist, will man von dem Programm "Alles gurgelt" nicht abrücken. Das Thema sorgte bereits zwischen Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Mückstein für schlechte Luft.

Mit den Tests einhergehend wird auch die Frage neuer Quarantäneregeln drängend. Zuletzt hieß es aus dem Gesundheitsministerium: Solange Corona im Epidemiegesetz als anzeigepflichtige Krankheit gelistet ist, sei damit auch eine Absonderung verbunden. Allerdings wurden bereits Rufe laut, Covid wie die Grippe zu behandeln. Bleibe es bei diesen Omikron-Untervarianten, "dann könnte man in Richtung der klassischen Influenza-Überwachungsstrukturen gehen", hieß es im Februar in einem Bericht der Covid-Krisenkoordination Gecko.

Sozialpolitik kein Nebenschauplatz

Rauch, dessen beruflicher Hintergrund in der Sozialarbeit liegt, betonte am Freitag aber auch, dass er auch als Sozialminister wahrgenommen werden wolle – und ihm diese Themen, etwa Armutsbekämpfung, am Herzen lägen. Außerdem sprach der Grüne die Pflegereform an, die umgesetzt werden müsse. Und auch der Gewaltprävention – Stichwort Femizide – werde er sich, wie sein Vorgänger, widmen.

Erste Drohungen – auch gegen Rauchs Ehefrau

In einschlägigen Gruppen von Maßnahmengegnern auf Telegram und Co gehen die Wogen bereits hoch – inklusive erster Beschimpfungen und Drohungen. Diese richten sich aber nicht nur gegen Rauch, sondern auch gegen dessen Ehefrau. Gabriele Sprickler-Falschlunger ist SPÖ-Chefin in Vorarlberg und praktische Ärztin. Vor wenigen Wochen stellte sie sich bei einer Demonstration von Maßnahmengegnern in Bregenz den Demonstranten und kritisierte, dass sie mit Faschisten mitlaufen würden.

"Ich kann einfach nicht verstehen, wie normale Menschen mit Faschisten mitmarschieren können. Den Holocaust mit Zwangsmaßnahmen vergleichen. Von Diktatur sprechen. Und gleichzeitig auf den Straßen der Landeshauptstadt das freie Versammlungsrecht praktizieren können. Es gibt eine Grenze", sagte die SPÖ-Politikerin damals zu vol.at. Ein Video ihres Auftritts kursiert nun in zahlreichen Gruppen und auch in rechten Medien. Mückstein hatte vergangene Woche die Drohungen gegen sich und seine Familie als Rücktrittsgrund genannt. (Lara Hagen, Oona Kroisleitner, 8.3.2022)