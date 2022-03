Technisch gesehen war es ja Gehen. Aber darauf kommt es wohl nicht an. Auch nicht darauf, dass mich der Großvater, der mit seinem Enkel erfolglos Drachen steigen lassen wollte, ab meiner zweiten Runde nicht mehr aus den Augen ließ.

Das hätte ich an seiner Stelle wohl auch nicht: Wieso jemand auf einer sonst gerade fast menschenleeren Rasenfläche unbedingt so herumspazieren muss, dass er (also ich) tatsächlich über die am Boden abgestellte Drachensteigutensilientasche steigen muss, ist ja nicht wirklich nachvollziehbar. Auch nicht, wieso dieser Mensch das quasi in Zeitlupe, mehrmals hintereinander und mit dem Handy vor der Nase tut.

Aber der Großvater schaute nur und fragte nicht – und ich war ein bisserl zu fokussiert, um von mir aus diesen einen Satz zu sagen: "Ich komme in Frieden."