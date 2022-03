Foto: Zoom/Kindermuseum Wien

Der Krieg mitten in Europa überfordert alle Menschen – ganz besonders aber Kinder, denen das unfassbare Leid, das Menschen in der Ukraine und jene, die bisher fliehen konnten, gerade erleben, schwer zu erklären ist.

Das Wiener Kindermuseum Zoom will den Kindern jetzt erstens helfen, gegen die Ohnmacht anzukämpfen, und ihnen zweitens – kindgerecht – erklären, was gerade vor sich geht, was die Invasion in einen anderen Staat, Vertreibung und Flucht überhaupt bedeuten.

Das Museum ruft daher Kinder auf, selbst ein Zeichen für den Frieden zu setzen bzw. zu zeichnen oder zu malen – und zwar mit dem international in allen Sprachen verständlichen Peace-Zeichen. "Wir wollen Frieden! Und das wollen wir zeigen!", heißt es im Aufruf des Museums. Kinder können ihr Peace-Symbol an atelier@kindermuseum.at schicken.

Peace-Symbol wird gestaltet

Das Team des Zoom gestaltet dann aus allen Bildern ein großes Peace-Symbol – oder, je nach Menge der Einsendungen, mehrere – und stellt dieses in den Fenstern des Kindermuseums auf dem Fürstenhof im Wiener Museumsquartier aus.

Darüber hinaus hat das Zoom ein Erklärvideo für Kinder produziert, das bereits online ist. (Colette M. Schmidt, 8.3.2022)