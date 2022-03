Sigi Bergmann ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Foto: STANDARD/Regine Hendrich

Wien – Er war ein Brückenbauer zwischen Sport und Kultur und der Künstler unter den Sportjournalisten: Sigi Bergmann. Der langjährige ORF-Reporter, promovierter Historiker und ausgebildete Opernsänger ist in der Nacht auf Dienstag im Alter von 84 Jahren gestorben. Das meldet die österreichische Vereinigung der Sportjournalistinnen und Sportjournalisten, deren Ehrenmitglied Bergmann war.

Bergmann prägte mit ORF-Sendungen wie "Sport am Montag" den Sportjournalismus in Österreich. Er hat sich in seiner Sendung, die er 17 Jahre lang moderierte, Nadeln ins Gesicht gestochen und ist über glühende Kohlen gelaufen, um das Thema mentale Stärke aufs Tapet zu bringen. Bergmann ging oft den unkonventionellen Weg, denn Sport war für ihn mehr als nur Sport.

Immer auf der Seite der Verlierer

Was sich hinter den Kulissen der Medaillenjagd abspielte, interessierte Bergmann mehr als Ergebnislisten. "Ich bin immer auf der Seite der Verlierer gewesen. Für Verlierer habe ich mich mehr interessiert als für Sieger", sagte Bergmann 2016 in einem Interview dem STANDARD. Seine großen Leidenschaften waren Boxen und Rodeln. Bei der Jagd nach Tausendsteln fielen auch legendäre Aussagen etwa vom "Wimpernschlag einer Libelle" oder der "Prinzenrolle", als Prinz Albert beim Bobfahren ins Straucheln kam.

Seine journalistische Karriere begann Bergmann in den frühen 1960er-Jahren beim "Volksblatt" der ÖVP. 1968 wechselte er zum ORF, wo er von 1969 bis 1974 das "Sportmosaik" präsentierte. Von 1975 bis 1992 moderierte er den "Sport am Montag". Bergmann arbeitete 40 Jahre für den ORF und moderierte und kommentierte an die 3.500 Boxkämpfe.

Aus seiner Leidenschaft fürs Boxen wurde auch die Freundschaft zu Hans Orsolics. Bergmann brachte den gefallenen Boxer nach dessen "patschertem Leben" wieder zurück in die Spur und organisierte für ihn einen Job beim ORF. In der Nacht auf Dienstag ist Sigi Bergmann im 85. Lebensjahr in seinem Zweitwohnsitz bei Klagenfurt gestorben. Mehr in Kürze. (omark, 8.3.2022)