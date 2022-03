Scheidungsanwältin Helene Klaar erzählt, wieso wir die Ehe weniger romantisch sehen sollten, welche Fehler sich vermeiden ließen und was sie in 40 Berufsjahren erlebt hat

Keine Trennung im Leben ist einfach. Mit viel Schmerz, Trauer und Wut ist das Ende einer Beziehung verbunden, hat man Jahre miteinander verbracht und ein gemeinsames Leben aufgebaut. Noch komplizierter wird es, wenn man verheiratet ist. Im Fall einer Scheidung müssen Finanzen geregelt werden, womöglich muss das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder ausverhandelt werden, oder man streitet um die gemeinsame Wohnung oder das Haus.

Heiraten gilt nach wie vor für viele Paare als wichtigster Schritt in der Beziehung. Vor lauter Romantisierung vergessen aber viele, was es rechtlich alles bedeutet, verheiratet zu sein, und welche Konsequenzen eine mögliche Scheidung hat. Helene Klaar ist Scheidungsanwältin in Wien. Seit vierzig Jahren vertritt sie Scheidungswillige vor Gericht – vor allem Frauen. In dieser Folge von "Beziehungsweise" erzählt sie, was Paare übers Heiraten und Sich-scheiden-Lassen wissen sollten, welche Härtefälle sie erlebt hat und ob man eigentlich einen Ehevertrag braucht. (red, 8.3.2022)