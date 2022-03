Karl Gedlicka

19.40 REPORTAGE

Re: Land unter in Portugal – Angst vor dem Meer Überschwemmungen, Flutwellen und gefährdete Häuser und Promenaden: Die Küstenerosion setzt Portugal schwer zu. Wie gehen Menschen in den betroffenen Atlantik-Küsten-Orten und die zuständigen Behörden mit dem Problem um?

Bis 20.15, Arte

20.15 KOMÖDIE

Ich, du und der Andere (You, Me and Dupree, USA 2006, Anthony Russo, Joe Russo) Der Architekt Carl und die Lehrerin Molly sind verliebt und feiern Hochzeit auf einer Trauminsel. Doch dann steht Carls Freund vor der Tür. Der hat Job, Freundin und Wohnung verloren und nistest sich ein. Damit ist Chaos vorprogrammiert. Kurzweilig.

Bis 22.25, ATV_2

20.15 NEO-NOIR

Schwarzer Diamant (Diamant noir, F 2014, Arthur Harari) Pier (Niels Schneider) hält sich in Paris mit Wohnungsrenovierungen und Einbrüchen über Wasser. Als er vom Tod seines Vaters erfährt, will er sich an jener Diamantenhändlerfamilie rächen, die er für das Schicksal seines Vaters verantwortlich hält. Melancholischer Neo-Noir, in der Hauptrolle brilliert Niels Schneider. Bis 22.05, Arte

Hat ein Auge für Edelsteine: Niels Schneider in "Schwarzer Diamant" alsGelegenheitsdieb, der seinen verstorbenen Vater rächen will – 20.15 Uhr, Arte. Foto: Les Films Pelléas/Savage Film

22.05 FILMGESCHICHTE

"Nosferatu" – Ein Film wie ein Vampir (D 2022, Eric Brinkmann) Dieser Tage wird mit Friedrich W. Murnaus Nosferatu, eine Symphonie des Grauens einer der nachhaltigst prägenden Stummfilme 100 Jahre alt. Die Doku spürt der Entstehungs- und Wirkungsgeschichte der Dracula-Adaption nach. Das Original gibt es im Anschluss daran um 23.25 Uhr zu sehen. Bis 23.25, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Ukraine-Krieg – die Welt im Dilemma Russlands Angriff auf die Ukraine hat unzählige Länder eine Zwangslage gestürzt. ORF-Korrespondenten aus Russland, China und den USA, aus Deutschland, Frankreich, der Türkei und Ägypten berichten, wie sich der Konflikt auf die jeweiligen Länder auswirkt. Danach zeigt das Weltjournal+ um 23.05 Uhr unter dem Titel Unterdrückt – Russlands Opposition, wie gefährlich unter Putin Widerstand gegen das Regime ist und wie sich eine junge Generation den Repressionen dennoch widersetzt. Bis 23.05, ORF 2

22.30 DOKUMENTATION

Marie Curie: Entdeckerin der Radioaktivität Die Doku zeichnet die Biografie der Wissenschafterin mit Originalaufnahmen und Schriften nach. Bis 23.20, ORF_3

23.20 FAMILIENDRAMA

Weil du mir gehörst (D 2019, Alexander Dierbach) Julia Koschitz als Mutter, die nach der Trennung vom Mann (Felix Klare) ihre achtjährige Tochter manipuliert, Lügen über ihren Vater zu erzählen. Nüchtern und beklemmend realistisch erzählt. Bis 0.50, 3sat

23.55 DRAMA

Manifesto (D/AUS 2015, Julian Rosefeldt) Als Endlosschleife konzipierte Filminstallation, hier als 130-Minuten-Film zu sehen: Cate Blanchett trägt in 13 verschiedenen Rollen Künstlermanifeste, von Dada bis zu Dogma, vor. Bis 1.25, BR