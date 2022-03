Liebe Leserin, lieber Leser,

Wir können es auch kaum fassen, aber: Kann es wirklich sein, dass Google nach Jahren der Vernachlässigung plötzlich das Thema Tablets wieder ernst nimmt? Mit dem neuen Android 12L verspricht man das jedenfalls, was dieses alles kann, haben wir uns näher angesehen.

Das Homeoffice hat viele Vorteile, es gibt aber auch einige Dinge, die uns so richtig nerven, und bald wieder abgedreht werden sollten, wie in der neuesten Personal-Tech-Kolumne nachgelesen werden kann. Außerdem gibt es eine schwer Linux-Sicherheitslücke zu berichten, und wir gehen der Frage nach, wie es eigentlich mit all den Daten aussieht, die ein modernes Auto so sammelt.

Viel Vergnügen beim Lesen!

Android 12L: Googles neuer Anlauf für Tablets und Foldables ist da

Dirty Pipe: Schwere Linux-Lücke gibt Nutzern uneingeschränkten Datenzugriff

Was man nach der Pandemie bitte abdrehen sollte

Smarte Autos: Wem gehört der mobile Datenschatz?

Tiktok: Hass und Beileid für Besitzerin nach Tod von Katze "Pot Roast"

Forscher bringen Amazons Echo-Lautsprecher dazu, sich selbst zu hacken



Google will Cybersicherheitsfirma Mandiant um fünf Milliarden Euro kaufen

"Elden Ring": Runenhandel auf Ebay sollte gemieden werden

IBM stoppt gesamtes Geschäft in Russland