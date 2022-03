Ticker-Nachlese

Salzburg scheidet mit 1:7-Debakel gegen Bayern aus

Liverpool trotz 0:1-Niederlage gegen Inter Mailand im CL-Viertelfinale

Stimmen

Rasmus Kristensen (Salzburg-Verteidiger): "Es war ganz einfach zu sehen: Das war heute ein Gegner auf einem anderen Niveau. Wir hatten Chancen in der Anfangsphase vom Spiel, aber wenn du diese Chancen nicht machst, wird es schwierig. Wir haben alles gegeben, aber es war nicht genug. Wir müssen ehrlich sein, es war über zwei Spiele sehr verdient, dass Bayern weitergekommen ist. Es hat nichts zu tun mit Haltung, es hat nichts zu tun mit Fokus, mit taktischen Dinge. Heute waren wir schlecht auf allen elf Positionen, dann wird es schwierig hier in der Allianz Arena."

Philipp Köhn (Salzburg-Torhüter): "Die Enttäuschung ist jetzt sehr groß. Wir versuchen, das jetzt zu verdauen. Der Start war nicht ideal. Zwei Elfmeter zum Start sind äußerst bitter. Ich denke, wir können trotzdem stolz sein auf unsere Leistungen in der Champions League in der ganzen Saison. Ich weiß nicht, ob das Ergebnis in der Höhe verdienst ist. Wir sind trotzdem stolz auf das, was wir in dieser Saison erreicht haben. Wir schauen jetzt nach vorne, auf Meisterschaft und Cup – darauf müssen wir uns konzentrieren."

Thomas Müller (Bayern-Doppeltorschütze): "Heute war natürlich im Nachhinein schon ein Klassenunterschied zu sehen, aber du weißt es vorher nicht. Wir hatten in der Anfangsphase diese Situation, die Salzburg wirklich einen Dosenöffner hätte geben können. Wir hatten dann aber schon mehr Griffigkeit, mehr Torchancen, ein bisschen Spielglück auch. In der zweiten Halbzeit hat man gesehen: Salzburg wusste nicht mehr, sollen sie jetzt verteidigen oder attackieren. Diese Räume haben wir dann gut genutzt. Aufgrund der Wichtigkeit des Spiels haben wir in der zweiten Hälfte auch nicht aufgehört. Die Spielfreude war schon da."

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Es war ein sehr, sehr gutes Spiel – fußballerisch unheimlich gut von uns und auch von der Gier her, von der Energie. Wenn wir diese Energie haben, sind wir schwer aufzuhalten. Wenn wir immer so spielen würden, würde es in der Bundesliga noch klarer aussehen als es jetzt aussieht. Wir haben auch in der Höhe völlig verdient gewonnen. Robert Lewandowski hat auch insgesamt sehr gut gespielt, mannschaftsdienlich, gute Laufwege, viel gecoacht."