Eine tatsächliche Impfpflicht liegt weiterhin in der Schwebe. Foto: APA/dpa/Guido Kirchner

Die Impfpflicht wird ausgesetzt, das verkündete Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Mittwoch. Der Grundrechtseingriff sei momentan nicht nötig, sagte sie, und bezog sich dabei auf den Bericht der Impfpflichtkommission, der ihr kürzlich vorgelegt worden sei. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) kündigte eine neuerliche Evaluierung im Mai oder Juni an.

Edtstadler wie Rauch betonten, dass man damit flexibel auf die Situation reagieren wolle – so sei das stets vorgesehen gewesen. Die Impfpflicht gilt damit als Ganzes nicht mehr, das gesamte Gesetz wird damit auf Eis gelegt. Edtstadler betonte aber, man könne es im Fall des Falles wieder aktivieren.

Der Livestream zum Pressefoyer des Ministerrats.

Der Kommissionsbericht war zum Zeitpunkt des Pressetermins noch nicht öffentlich. Wie sie urteilte, ist nicht unwesentlich, sie ist per Gesetz damit beauftragt, die Rahmenbedingungen zur Impfpflicht laufend zu evaluieren. Festgelegt ist, dass sie aus mindestens zwei Verfassungsjuristen und -juristinnen und zwei medizinischen Fachexperten und -expertinnen bestehen muss. Eingesetzt wurden da vom Bundeskanzleramt die beiden Medizinern Eva Schernhammer und Herwig Kollaritsch und der Staats- und Medizinrechtler Karl Stöger sowie die Rechtswissenschafterin Christiane Wendehorst.

Medikamente, Durchimpfungsrate und Spitalsbelastung

Sie müssen alle drei Monate prüfen, ob sich die Umstände, die einst für die Notwendigkeit einer Impfpflicht sprachen, grundlegend verändert haben. Was dabei in der Debatte allerdings kaum beachten wird: Es geht dabei um die Entwicklungen seit Inkrafttreten des Gesetzes, also seit Anfang Februar, nicht um die Entwicklungen seit Verkündung der Impfpflicht im November, mitten in der Delta-Welle.

Relevant ist dabei einerseits die Entwicklung der Durchimpfungsrate, andererseits aber auch die Entwicklung von Covid-Schutzimpfungen und -Medikamenten, dazu auch die Frage, ob die Impfpflicht denn dazu geeignet ist, eine Überlastung der Spitäler zu verhindern. Zumindest was die Durchimpfungsrate angeht hat sich da seit Februar nicht besonders viel getan: Die Durchimpfungsrate ist seither um nicht einmal ein halbes Prozent gestiegen

Ex-Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) betonte zuletzt aber immer wieder, dass das Prophylaxe-Medikament Evusheld in Österreich bald verfügbar sein sollte. Außerdem hatten sich in den letzten Wochen zahlreiche Landeshauptleute aus verschiedenen Parteien skeptisch gegenüber Impfpflicht-Strafen gezeigt.

Phase Drei ebenfalls ungewiss

Absagen kann die Kommission die Strafen selbstständig aber nicht, das muss der Gesundheitsminister, der seit kurzem eben Johannes Rauch ist, übernehmen, Edtstadler kündigte genau das an. Rauch muss, sofern sich die vorhin genannten Umstände maßgeblich ändern, eine Verordnung erlassen, die Strafen vorerst aussetzt – denn der 16. März ist als Startdatum eigentlich bereits im Gesetz festgeschrieben. Das muss er übrigens auch dann, wenn er aus anderen Gründen – also nicht durch einen Kommissionsbericht – Grund zur Annahme hat, dass die Impfpflicht momentan nicht angemessen ist.

Geplant wäre eigentlich gewesen, dass ab dem 16. März die Polizei bei all ihren Amtshandlungen kontrolliert, ob die Person, mit der sie es zu tun hat, geimpft ist. Das Gesetz sieht aber eine noch schärfere Stufe vor: die automatisierten Strafen. Auch diese Phase beginnt nicht zu einem beliebigen Zeitpunkt, die Bundesregierung muss sie einleiten und sich dabei auch an der epidemiologischen Lage orientieren. Eine Rolle spielen neben der Durchimpfungsrate dann auch die personelle Ausstattung der Verwaltungsgerichte und der Polizei. (Gabriele Scherndl, 9.3.2022)