Am 19. Mai 2022 werden wieder die CCA-Veneri für die kreativsten Werbekampagnen des Jahres vergeben. Foto: cca

Wien – Elf Branchenexperten leiten die Jurys der 19 Hauptkategorien des wichtigsten Kreativpreises Österreichs. Unter dem Motto "Lust auf echte Ideen" suchen sie gemeinsam mit ihren Teams nach relevanten, originellen sowie ausgezeichnet umgesetzten Ideen für die CCA-Venus 2022. Der Creativ Club Austria verlängert die Einreichfrist: Österreichs Kommunikationsbranche hat die Möglichkeit, noch bis einschließlich Freitag, den 25. März 2022, ihre Kreativarbeiten in den Wettbewerb zu schicken.

Das sind die elf Juryvorsitzenden:

Stefan Mayer (Partner/CD, Seite Zwei) für die Kategorien Editorial & Communication Design, Corporate Design, Verpackungsdesign, Branding, Brand Experience

(Partner/CD, Seite Zwei) für die Kategorien Editorial & Communication Design, Corporate Design, Verpackungsdesign, Branding, Brand Experience Emanuela Sarac (GF und CD, Halle34 für die Kategorien Print, Art Direction, Kunst- Kultur- Veranstaltungsplakat

(GF und CD, Halle34 für die Kategorien Print, Art Direction, Kunst- Kultur- Veranstaltungsplakat Judith Kroisleitner (Senior AD, Stoff Agency für die Kategorien Fotografie, Fotoillustration, Illustration, Animatio

(Senior AD, Stoff Agency für die Kategorien Fotografie, Fotoillustration, Illustration, Animatio Michael Katzlberger (CEO, Katzlberger Consulting) für die Kategorien Websites, Microsites, Mobile, Innovation, Other Platforms (KI, Games, AR, VR, Apps), Digital Craf

(CEO, Katzlberger Consulting) für die Kategorien Websites, Microsites, Mobile, Innovation, Other Platforms (KI, Games, AR, VR, Apps), Digital Craf Simon Pointner (CD, Heimat Wien für die Kategorien Digitale Kampagne, Creative Data, Social Media, Online Ads

(CD, Heimat Wien für die Kategorien Digitale Kampagne, Creative Data, Social Media, Online Ads Saskia Wallner (CEO, Ketchum Publico) für die Kategorien Direct, Promotion & Verkaufsförderung, PR-Aktion, Branded Content, Live Marketin

(CEO, Ketchum Publico) für die Kategorien Direct, Promotion & Verkaufsförderung, PR-Aktion, Branded Content, Live Marketin Patrik Partl (CD und Inhaber, Brokkoli Advertising Network für die Kategorien Gesamtkampagne, Creative Media, Student of the Yea

(CD und Inhaber, Brokkoli Advertising Network für die Kategorien Gesamtkampagne, Creative Media, Student of the Yea Katharina Maun (GF und CD, Dodo) für die Kategorien Out of Home, Tex

(GF und CD, Dodo) für die Kategorien Out of Home, Tex Christian Salić (GF/Text, Salić für die Kategorien Radiospots, Web-, Podcast, Streaming, Sprachsteuerung, Musik, Sound Design

(GF/Text, Salić für die Kategorien Radiospots, Web-, Podcast, Streaming, Sprachsteuerung, Musik, Sound Design Dian Warsosumarto (CD, Founder, Cainné Angste für die KategorienTV- & Kinospots, Online-Spots, Film Craf

(CD, Founder, Cainné Angste für die KategorienTV- & Kinospots, Online-Spots, Film Craf Gerda Reichl-Schebesta (Kreativ-Strategin, CD/Text, Agentur G*erda Reichl-Schebesta) für die Kategorien Creative Strategy, Creative Effectiveness, Creative Business Transformation

Teilnahmebedingungen

Eingereicht werden kann noch bis 25. März 2022 in 19 Hauptkategorien. Zur CCA-Venus 2022 sind alle Arbeiten zugelassen, die für den österreichischen Markt konzipiert und dort zwischen 1. März 2021 und 28. Februar 2022 erstmals veröffentlicht wurden. Ausgenommen sind Einreichungen in der Kategorie "Creative Effectiveness". Hier können nur Arbeiten eingereicht werden, die zuvor bei der CCA-Venus 2021 mit Gold, Silber, Bronze oder Shortlist ausgezeichnet wurden. Für die neue Kategorie "Creative Business Transformation" gilt ein Veröffentlichungszeitraum von drei Jahren, also 1. März 2019 bis 28. Februar 2022.

Zugelassen sind auch Arbeiten für ausländische Märkte, die am Wirtschaftsstandort Österreich entstanden sind. Arbeiten, die lediglich für Österreich adaptiert wurden, sind nicht zugelassen. Eigenwerbung kann in der jeweiligen fachlichen Kategorie eingereicht werden.

Für die Einreichung fällt keine Einreichgebühr an, sondern eine Bearbeitungsgebühr in der Höhe von 40 Euro. Die Bearbeitungsgebühr wird den Preisträgern mit der Abschlussrechnung gutgeschrieben.

Die Online-Vorjury bewertet die Einreichungen von 11. bis 20. April 2022. Die finale Jury tagt am 29. April 2022. Die CCA-Venus-Awardshow findet am Donnerstag, den 19. Mai 2022, in den Wiener Werkshallen statt. (red, 9.3.2022)