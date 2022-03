Die Lage bleibt volatil. Foto: APA / Hans Punz

Wien – Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch den Handel deutlich höher aufgenommen. Der ATX kletterte bis 9.15 Uhr um 4,12 Prozent auf 3.095,61 Punkte. Der heimische Aktienmarkt setzt damit seine Vortageserholung, nach der jüngsten Talfahrt wegen des Ukraine-Russland-Kriegs, fort.

Am Vortag hatte der ATX bereits um 1,8 Prozent zugelegt, nachdem er Montag um 3,6 Prozent abgerutscht war und in der Vorwoche einen Einbruch um etwa zehn Prozent verbuchen musste. Am Aktienmarkt ist es nach Tagen des Abverkaufs zu einer Stabilisierung gekommen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die Lage bleibt aber fragil, und so kann sich das Blatt schnell wieder wenden, zumal die Volatilität weiterhin sehr ausgeprägt ist.

Bankenwerte gingen nach oben

Im Frühhandel zogen in Wien vor allem die Bankenwerte deutlich an. Die Titel der Raiffeisen Bank International sprangen um etwas mehr als elf Prozent in die Höhe. Die Papiere der Erste Group steigerten sich um 8,3 Prozent, Bawag um 5,3 Prozent.

Unter den weiteren Schwergewichten stieg Andritz um fast sechs Prozent. Bereits am Vortag war die Aktie des Anlagenbauers in Reaktion auf starke Geschäftszahlen um mehr als acht Prozent hochgeschossen. (APA, 9.3.2022)