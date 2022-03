Livesendung "Nachbar in Not – Hilfe für die Ukraine" mit Barbara Stöckl und Tobias Pötzelsberger, Donnerstag, 20.15 Uhr in ORF 2. Foto: ORF

Kiew/Moskau/Wien – Mehrere Medienunternehmen unterstützen den vom ORF und "Nachbar in Not" ins Leben gerufene Spendenaktionsabend "Hilfe für die Ukraine". Dieser findet am Donnerstag (10. März) um 20.15 Uhr im ORF-Zentrum statt. Der ORF hat das TV-Signal unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Neben Puls 24 zeigt auch W24 die Sendung live. Servus TV und oe24 streamen den Spendenaktionsabend auf ihren Onlineseiten.

"Gemeinsame Medienkraft"

"Ich freue mich sehr, dass wir in dieser wichtigen Initiative zusammenarbeiten und die beteiligten privaten Medienhäuser den 'Nachbar in Not'-Benefizabend übernehmen. Es ist wichtig, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, um so schnell und umfassend wie möglich helfen zu können", wird ORF-Generaldirektor Roland Weißmann in einer Aussendung zitiert. "Ich freue mich, dass wir neben unseren eigenen Hilfsengagements an diesem Aktionsabend mit dem ORF kooperieren. Die gemeinsame Medienkraft zwischen Privat und Öffentlich-Rechtlichem ist ein richtiges Signal, denn zusammen können wir mehr erreichen. Das steht jetzt im Vordergrund", hielt ProSiebenSat.1Puls4-Geschäftsführer Markus Breitenecker fest.

Spendenaufruf

Im Rahmen der insgesamt über zweistündigen und von der "ZiB 2" unterbrochenen Sendung am Donnerstag sprechen Barbara Stöckl und Tobias Pötzelsberger sowohl mit Geflüchteten und Helfern als auch mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Michael Opriesnig, Generalsekretär des Roten Kreuzes. Die ORF-Korrespondenten Christian Wehrschütz, Katharina Wagner und Verena Gleitsmann liefern aktuelle Infos und Bilder.

Zudem nehmen Prominente die Anrufe von spendewilligen Personen unter der kostenlosen Nummer 0800 664 20 22 entgegen. Darunter sind auch Vertreterinnen und Vertreter privater Medienhäuser wie Puls 4-Infochefin Corinna Milborn und Servus TV-Moderator Andreas Moravec. (APA, 9.2.2022)