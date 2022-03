Livesendung "Nachbar in Not – Hilfe für die Ukraine" mit Barbara Stöckl und Tobias Pötzelsberger, Donnerstag, 20.15 Uhr in ORF 2. Servus TV überträgt die Sendung auf servustv.com. Foto: ORF

Salzburg/Wien – Der ORF-2-Hauptabend steht am Donnerstag im Zeichen der Spendenaktion "Nachbar in Not – Hilfe für die Ukraine". Barbara Stöckl und Tobias Pötzelsberger führen durch den Abend, sprechen live ab 20.15 Uhr in ORF 2 mit Geflüchteten, Helfenden und Menschen mit Angehörigen im Kriegsgebiet. ORF-Korrespondentinnen und ORF-Korrespondenten liefern dazu aktuelle Informationen.

"Um die Kräfte zu bündeln und gemeinsam so viele Spenden wie möglich zu sammeln, überträgt auch Servus TV den Aktionsabend auf ORF 2 am 10. März ab 20.15 Uhr live im Stream auf servustv.com", teilt Servus TV am Mittwoch mit.

Prominente aus Österreich nehmen die Anrufe der Seherinnen und Seher an den Spendentelefonen entgegen. Für Servus TV wird Andreas Moravec die Spendenanrufe beantworten. "Die Situation der Menschen in der Ukraine macht mich unglaublich betroffen. Man fühlt sich einfach hilflos. Umso mehr bin ich froh, dass wir mit Servus TV die Aktion 'Nachbar in Not' unterstützen und freue mich über viele Anrufe am Spendentelefon", sagt Moravec. Die Sendung stehe im Anschluss an die Live-Übertragung in der Servus TV-Mediathek zur Verfügung. (red, 9.3.2022)