Michael Ludwig ist mit den Öffnungsschritten unzufrieden und sieht sich durch neue Rekordwerte bei den Neuinfektionen bestätigt. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

Die Neuinfektionen mit dem Coronavirus dürften in Österreich einen neuen Höchstwert erreichen. Laut den Daten im Epidemiologischen Meldesystem (EMS) wurden innerhalb von 24 Stunden mehr als 50.000 Ansteckungen registriert. Bei den Zahlen handelt es sich um Rohdaten, diese werden noch um Doppelmeldungen bereinigt. Die tatsächliche Zahl der Neuinfektionen dürfte dann etwas niedriger sein.

Noch fehlen die Daten aus Wien. Ohne die Zahlen der Hauptstadt stünde man aber bereits bei rund 38.000 Neuansteckungen, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Zum Vergleich: Am Dienstag, als österreichweit 30.939 Ansteckungen gemeldet wurden, waren es 5.840 Fälle in Wien.

Kritik aus Wien

Kritik kam bereits am Mittwochvormittag aus der Hauptstadt: "Die Infektionszahlen sind auf absolutem Rekordniveau. Das Aufheben der Schutzmaßnahmen war ein Fehler", twitterte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Genau vor dieser Entwicklung habe er "immer gewarnt", schreibt Ludwig und fordert den neuen Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) auf, "sich ernsthaft mit den hohen Fallzahlen und der daraus resultierenden sehr schwierigen Situation zu befassen".

Wien ist die letzten bundesweiten Öffnungsschritte nur zum Teil mitgegangen. So muss in Wien weiterhin im gesamten Handel Maske getragen werden, während im Rest Österreichs die Maskenpflicht auf Geschäfte des täglichen Bedarfs – etwa den Supermarkt – beschränkt ist. Auch herrscht in der Hauptstadt weiterhin die 2G-Regel in der (Nacht-)Gastronomie. Wer ins Lokal oder den Club will, muss geimpft oder genesen sein. (ook, 9.3.2022)