Im November 1915 zerbracht die "Endurance" im antarktischen Packeis und sank dem 3.000 tiefen Meeresboden entgegen. Der australische Fotograf Frank Hurley hielt das Expeditionsschiff in seinem eisigen Gefängnis für die Nachwelt fest. Foto: REUTERS

Seine Bekanntheit verdankt die britische Shackleton-Expedition von 1914 nicht zuletzt auch den legendären Fotos des australischen Fotografen Frank Hurley. Eine dieser berühmten Fotografien zeigt die "Endurance", das Schiff der britischen Expedition in die Antarktis, aus der Distanz und scheinbar eingeklemmt zwischen im Vordergrund aufragenden Packeishügeln. Das Bild illustriert letztlich auch das weitere Schicksal der "Endurance": Das Expeditionsschiff friert im Südpolarmeer fest und wird im November 1915 von Packeis zerdrückt. Es sinkt bis zum Grund der Wedellmeers in mehreren Tausend Metern Tiefe.

Monatelanger Überlebenskampf

Die 27-köpfige Besatzung rund um den britischen Polarforscher Ernest Shackleton schlug sich 1916 schließlich in drei Beibooten zur Hunderte Kilometer entfernten Elefanteninsel durch. Dann segelten Shackleton und fünf Crew-Mitglieder im umgebauten Beiboot "James Caird" weiter bis zur über 1.500 Kilometer entfernten Insel Südgeorgien.

Nach einer Klettertour durch die Berge der Insel holte Shackleton in der Walfangstation Stromness Hilfe. Monate später konnten die verbliebenen Besatzungsmitglieder, darunter auch Fotograf Hurley, gerettet werden. Trotz widrigster Umstände haben alle Mitglieder dieses Teils der Expedition überlebt. Das Support-Team der Expedition hatte weniger Glück: Die sogenannte Ross Sea Party hatte sich mit der "Aurora" schon früh von der "Endurance" getrennt und sollte auf der anderen Seite des Kontinents Depots anlegen. Schlechte Wetterumstände kosteten drei Männern das Leben.

Hochmoderne Mini-Uboote

Frühere Versuche, das 44 Meter lange Wrack zu lokalisieren, waren vor allem wegen der schwierigen Bedingungen auf dem eisbedeckten Südpolarmeer nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Nun aber hatte ein Suchteam Glück, wo die anderen bisher gescheitert waren: Den Forschenden an Bord des südafrikanischen Eisbechers Agulhas II ist es endlich gelungen, die Überreste der aus Holz gefertigten "Endurance" auf dem Grund der Weddellsee ausfindig zu machen. Sechs Kilometer von jenem Punkt entfernt, den Kapitän Frank Worsley vor über hundert Jahren in seinem Logbuch vermerkt hatte, liegt das Wrack in einer Meerestiefe von 3.008 Metern.





Die vom Falklands Maritime Heritage Trust organisierte Mission "Endurance 22" setzte auf hochmoderne ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge namens Sabertooth. Die Mini-U-Boote sind mit hochauflösenden Kameras und Scannern ausgestattet, was der über zweiwöchigen Suche nun endlich Erfolg beschied.

Überraschend guter Zustand

Das Schiff macht auch heute noch seinem Namen alle Ehre: Das nun veröffentlichte Filmmaterial vom Grund des Wedellmeeres zeigt die "Endurance" ("Ausdauer") in einem erstaunlich guten Zustand, die Planken sind vielfach noch an ihren Plätzen und am Heck prangt gut sichtbar der Name des berühmten Dreimasters.

"Wir sind völlig überwältigt von unserem Glück", sagte Mensun Bound, einer der Leiter der Expedition. "Dies ist bei weitem das schönste hölzerne Schiffswrack, das ich je gesehen habe. Es steht aufrecht und stolz auf den Meeresboden, sieht intakt aus und zeigt sich in einem brillanten Erhaltungszustand." (tberg, 9.3.2022)