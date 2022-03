STANDARD zum Hören Der Biss des Bibers bleibt brisant

Die Reste gefallener Bäume in Gewässernähe zeugen davon: Der einst ausgerottete Biber hat sich in Wien prächtig erholt, auch dank des Klimawandels platzt der Bestand fast aus den Nähten – was in Naherholungsgebieten für Konflikte sorgt, wie Alexander Hahn berichtet.