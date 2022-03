Sturmwind (bzw. "Torrent" im englischen Original) speilt bei dem Speedrun eine entscheidende Rolle. Foto: From Software

Von Kritikern gefeiert und von Fans eifrig diskutiert, ist Elden Ring schon jetzt ein klarer Anwärter auf den "Spiel des Jahres"-Titel. Vor allem Neulinge beißen sich an dem jüngsten Werk der Dark Souls-Macher die Zähne aus, auf howlongtobeat.com wird alleine für die Hauptstory eine Dauer von 44 Stunden angegeben – wer wirklich alle Aufgaben in der Open World lösen will, der kann mit knapp 100 Stunden Spielzeit rechnen. Und dann gibt es natürlich noch jene sportlichen Geister, die im Rahmen eines Speedruns das Action-Rollenspiel möglich schnell durchlaufen möchten.

Einer dieser Speedrunner, ein Youtuber mit dem Usernamen "niko bellic", hat es nun geschafft, das recht komplexe Spiel in nur zweieinhalb Stunden durchzuspielen und dabei kein einziges Mal zu sterben. Wie ihm das gelingt, das zeigt er in dem nachfolgenden Video. Dieses enthält naturgemäß Spoiler – dessen sollte man sich bewusst sein, wenn man in dem Spiel noch nicht sonderlich weit ist und die Geschichte selber erkunden möchte.

niko bellic

Gesagt werden kann, dass das Pferd Sturmwind (bzw. "Torrent" im englischen Original) bei dem Speedrun eine entscheidende Rolle spielt. So wird es mehrfach genutzt, um an diversen Gegnern vorbeizureiten und somit Punkte zu überspringen, die für die Hauptstory nicht relevant sind. An anderen Stellen wiederum werden geheime Wege genutzt, um große Gegner gekonnt zu umgehen.

Außerdem wird das Pferd genutzt, um einen großen Gegner eine Klippe herunterstürzen zu lassen und so einen Kampf zu vermeiden. Kommt es doch zu einem Kampf mit einem Bossgegner, so zeigt der Speedrunner recht beeindruckende Kampfskills, wie es etwa in einem Beitrag von "PC Gamer" heißt. So wird an einer Stelle ein harter Gegner gegen Ende des Spiels besiegt, während man noch mit einer Basisrüstung ausgestattet ist.

Nicht genutzt werden in dem aktuellen Speedrun diverse Glitches, mit denen Teile der Handlung durch Ausnutzung von Fehlern im Spiel übersprungen werden können. Dies war Speedrunnern zuvor unter anderem mit dem Spiel "Demon's Souls" gelungen. (red, 9.3.2022)