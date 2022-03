Das ZDF verkaufte an den Kiosken 31.813 Stück, Online seien weitere 98.248 Hefte bestellt worden – Gewinn soll an medienpädagogische Einrichtungen gespendet werden

Wien – Mitte April 2021 brachte ZDF-Satiriker Jan Böhmermann sein Klatschmagazin "Freizeit Magazin Royale" heraus und zerlegte damit die deutsche Klatschpresse, DER STANDARD berichtete. Die Aufmachung des Hefts erinnert an Magazine aus den Verlagen Burda, Klambt, Bauer und Funke. In einem 15-Minuten lange Video ("So reich sind wir mit dem Freizeit Magazin Royale geworden!") macht Böhmermann jetzt einen Kassensturz und berichtet über Gewinn und Verkaufszahlen des "Freizeit Magazin Royale"-Magazin.

ZDF MAGAZIN ROYALE

Das ZDF verkaufte laut Böhmermann an den Kiosken 31.813 Stück des Printheftes, Online seien weitere 98.248 Hefte bestellt worden. Eine Ausgabe kostete 99 Cent. Insgesamt blieb ein Gewinn von rund 55.000 Euro übrig, rechnet Böhmermann vor.

"Wir haben 55.139,38 Euro mit dieser Quatschzeitung für 99 Cent verdient, und wir haben uns noch nicht mal richtig viel Mühe gegeben. Wir haben noch nicht mal Werbung verkauft. Wir hätten noch mehr Kohle rauskitzeln können", sagt er. Der Gewinn soll an medienpädagogische Einrichtungen gespendet werden. (red, 9. 3.2022)