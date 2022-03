Es war ein Freitag, der 13., der den Alltag von Österreicherinnen und Österreichern im Jahr 2020 schlagartig veränderte. An diesem besagten Tag wurde der allererste Lockdown ausgerufen. Was das genau bedeuten würde, war zu dieser Zeit niemandem bewusst. Ein neuartiges Virus hatte die Welt innerhalb weniger Wochen zum Erliegen gebracht. Bilder von Baggern, die Container-Krankenhäuser in Wuhan errichteten, machten zwar schon im Jänner die Runde, führten aber hierzulande mehr zu Verwunderung als zu Sorge.

Die tägliche Begleiterin: die FFP2-Maske. Foto: imago images/Rupert Oberhäuser

Als Ende Februar 2020 dann plötzlich immer mehr Menschen positiv auf das Coronavirus getestet wurden, Bilder von überfüllten italienischen Krankenhäusern kursierten und die Nachrichten gefühlt in Dauerschleife über die Entwicklungen informierten, wurde die Situation schnell brenzlig. Erinnerungen an die damaligen leergeräumten Supermarktregale, geschlossenen Geschäfte und menschenleeren Straßen lösen auch heute noch ungute Gefühle aus. Versetzt man sich in diese anfängliche Phase der Pandemie zurück, bemerkt man aber sicherlich auch, welche abstrusen Vorstellungen man von der Situation hatte – und das über einige Wochen, wenn nicht Monate.

Masketragen war etwas, was man damals nur aus Serien wie "Grey's Anatomy" oder von asiatischen Reisegruppen kannte – dass diese zwei Jahre später noch immer unseren Alltag begleiten, konnte sich dazumals niemand vorstellen. Alle, die bis heute im Homeoffice sitzen, müssen wahrscheinlich laut lachen, wenn sie an den Beginn der Pandemie zurückdenken; als man sich darauf einstellte, lediglich ein paar Wochen nicht ins Büro zu gehen. Mittlerweile weiß man auch, dass die unzähligen Konzert- und Veranstaltungspläne nicht nur einmal, sondern häufig mehrmals ins Wasser gefallen sind. Ja, vor zwei Jahren war man – vermutlich auch zum Glück – noch weitaus naiver, was die Corona-Krise betraf.

Wie war das bei Ihnen?

Erinnern Sie sich an die ersten Wochen der Pandemie? Was haben Sie damals geglaubt und gehofft, was aus heutiger Perspektive irrwitzig erscheint? Oder haben Sie die Entwicklung schon damals realistisch eingeschätzt? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 11.3.2022)