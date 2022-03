Ludivine Sagnier (links) und Virginie Ledoyen als Schwestern Catherine und Suzon in François Ozons Krimikomödie "8 Frauen", RBB, 20.15 Uhr. Foto: rbb / France 2 Cinéma /_Canal+

20.15 HILFSAKTION

Nachbar in Not – Hilfe für die Ukraine Der ORF und Nachbar in Not rufen zur Spendenaktion auf, gespendet werden kann unter der A1-Spendentelefonnummer 0800 664 2022. Korrespondenten beleuchten die Lage in der Ukraine. Barbara Stöckl und Tobias Pötzelsberger sprechen mit Geflüchteten, Helferinnen und Helfern und Menschen mit Angehörigen im Kriegsgebiet. Neben dem ORF zeigen auch Puls 24 und W24 die Sendung live. Servus TV und oe24 streamen den Spendenaktionsabend auf ihren Onlineseiten. Bis 23.15, ORF 2

20.15 KRIMIKOMÖDIE

8 Frauen (8 femmes, F 2002, François Ozon)

In einer Villa wird zur Weihnachtszeit der Hausherr erstochen im Bett aufgefunden.

Da sie wegen des gekappten Telefonkabels die Polizei nicht rufen können, nehmen die acht Frauen im Haus die Ermittlungen selbst in die Hand. Mischung aus Krimi, Komödie, Melodram und Musical mit famosen Darstellerinnen wie Danielle Darrieux, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuelle Béart und Fanny Ardant. Bis 22.00, RBB

20.15 DOKUMENTATION

Wilde Kanaren Die enorme Biodiversität der Kanaren ermöglicht das Gedeihen von mehr als 200 ortsspezifischen Tierarten, dar unter die La-Palma-Rieseneidechse, der Kanarengecko, der Teidefink, die Lorbeertaube und die Bolles Lorbeertaube sowie mehrere Schmetterlingsarten. Bis 21.00, Arte

20.15 MAGAZIN

Wissen aktuell: Der Fahrrad-Boom – Mobil auf zwei Rädern? Auto kontra Fahrrad garantiert einen Dauerkonflikt. Warum kommt es immer wieder zu Beschimpfungen, Streit und Unfällen? Wie kann man allen Verkehrsteilnehmern gerechter werden? Bis 22.00, 3sat

20.50 FUSSBALL

Uefa Europa League: FC Barcelona – Galatasaray Istanbul Live aus Barcelona. An den Mikro fonen sind Oliver Polzer, Roman Mälich und Rainer Pariasek. Bis 22.50, ORF 1

21.45 BELGISCHE SERIE

Red Light (8–10) (B 2021, Wouter Bouvijn) Die Schicksale einer Prostituierten, einer Opernsängerin und Kommissarin kreuzen sich in der Krimiserie mit Carice van Houten. Arte zeigt die letzten drei Folgen. Bis 0.10, Arte

22.30 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – Diamantenfieber (Diamonds Are Forever, GB 1971, Guy Hamilton) Nachdem Sean Connery dem unterschätzten George Lazenby als James Bond gewichen war, meldete er sich 1971 mit Diamantenfieber nochmals für die offizielle James-Bond-Serie zurück. Bis 1.00, Vox

23.20 TALK

Gedankenpalast Comedian Oliver Polak spricht mit Lady Bitch Ray und Sarah-Lee Heinrich über Feminismus, Glaube, Depressionen. Bis 00.20, BR

23.40 KABARETT

Angelika Niedetzky: Pathos Die Kabarettistin verschreibt sich in ihrem neunten Soloprogramm dem Pathos und bringt uns den Dschungel der Gefühlsverwirrungen näher. Bis 0.35, ORF 3