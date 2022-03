Liebe Leserin, lieber Leser,

Apple hat am Dienstagabend eine Reihe neuer Geräte präsentiert. Für Fans kompakter Smartphones gibt es ein neues iPhone SE. Dazu kommen ein aufgefrischtes iPad Air und der nicht ganz billige Mac Studio mit dem neuen M1 Ultra-Chip. Was das Smartphone, das Tablet und der Desktoprechner können und kosten, verraten wir ihnen in unserer Übersicht zum Event.

Russland hat im Lichte seines Angriffskriegs gegen die Ukraine die ohnehin schon strenge Zensur noch einmal massiv verschärft. Das zwingt viele Bürger, neue Auswege zu finden, um ihre Meinung frei äußern zu können und vom Regime gesperrte Webangebote zu nutzen. Derzeit findet ein regelrechter Ansturm auf VPN-Apps statt.

Die plötzliche Aussetzung der Impfpflicht seitens der Bundesregierung sorgt bei vielen Österreicherinnen und Österreichern für Kopfschütteln. Außer bei Impfgegner, die sich nun im Netz selbst feiern. Außerdem erklären wir, wie der Algorithmus von Tiktok entscheidet, welche Videos empfohlen werden.

