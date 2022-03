Bennetts Chirurgen mit dem Herz. Foto: AP / Mark Teske

David Bennett, der 57-jährige schwer herzkranke Patient, der als erster Empfänger eines genetisch angepassten Schweineherzens Geschichte schrieb, ist am Dienstag verstorben. Bennett hatte das Herztransplantat am 7. Jänner erhalten, vier Wochen nach dem Eingriff ging es ihm deutlich besser, als die behandelnden Ärzte dies vermutet hätten. Doch am Dienstag verstarb er im University of Maryland Medical Center, wie das Krankenhaus bekanntgab.

Anfangs keine Abstoßungsreaktion

Nach der Operation habe das transplantierte Herz mehrere Wochen lang sehr gut und ohne Anzeichen einer Abstoßung funktioniert. Der Patient konnte Zeit mit seiner Familie verbringen und sogar an einer Physiotherapie teilnehmen, um wieder zu Kräften zu kommen. Bennet sah sich mit seinem Physiotherapeuten die Super Bowl an und sprach oft darüber, dass er nach Hause zu seinem Hund Lucky wollte.

Vor einigen Tagen aber habe sich der Zustand von Bennett laut einer Aussendung der University of Maryland Medical Center zu verschlechtern begonnen. Nachdem klar wurde, dass er sich nicht erholen würde, erhielt er eine Palliativpflege. Seinen letzten Stunden konnte David Bennett mit seiner Familie verbringen.

Historische Rolle

"Wir sind am Boden zerstört. Er erwies sich als tapferer Patient, der bis zum Ende kämpfte. Wir sprechen seiner Familie unser aufrichtiges Beileid aus", sagte der Chirurg Bartley P. Griffith, der Bennett gemeinsam mit einem großen Team das Schweineherz transplantiert hatte. "Wir sind Herrn Bennett für seine einzigartige und historische Rolle dankbar, die zu einem breiten Wissen auf dem Gebiet der Xenotransplantation beigetragen hat", ergänzte Muhammad M. Mohiuddin, wissenschaftlicher Direktor des Programms für kardiale Xenotransplantation an der University of Maryland School of Medicine (UMSOM). (red, Reuters, 9.3.2022)