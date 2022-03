Bennetts Chirurgen mit dem Herz. Foto: AP / Mark Teske

David Bennett, der 57-jährige schwer herzkranke Patient, der als erster Empfänger eines genetisch angepassten Schweineherzens Geschichte schrieb, ist am Dienstag verstorben. Bennett hatte das Herztransplantat am 7. Jänner erhalten, vier Wochen nach dem Eingriff ging es ihm deutlich besser, als die behandelnden Ärzte dies vermutet hätten. Doch am Dienstag verstarb er im University of Maryland Medical Center, wie das Krankenhaus bekanntgab. (Reuters, red, 9.3.2022)