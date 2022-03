Es sind ambitionierte Ziele, die von der EU-Kommission ausgegeben worden sind. Sie will die Einfuhr von Gas aus Russland bis Ende des Jahres um zwei Drittel reduzieren. Noch vor 2030 soll die EU komplett unabhängig von russischen fossilen Brennstoffen sein. Bei den Ländern, für die das eine besonders große Herausforderung wird, ist Österreich vorne mit dabei: 80 Prozent des Gasbedarfs werden über russische Importe gedeckt. Nicht nur die Industrie nutzt Gas. In etwas mehr als 900.000 Wohnungen, das sind rund 23,5 Prozent der Haushalte, ist eine Gasheizung in Betrieb.

Kann es also gelingen, russisches Gas rasch loszuwerden? Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat diese Frage in den Fokus der Politik rücken lassen. Mit welchen Kosten ist das verbunden, werden Haushalte und die Industrie sich auf dauerhaft höhere Energiekosten einstellen müssen – oder besteht in der Abkoppelung sogar eine Chance für den Klimaschutz?

Diskutieren Sie mit!

Rund um diese Fragen dreht sich der Videotalk "STANDARD mitreden" diese Woche. Mit dabei ist der Ex-Kanzler Christian Kern, der selbst als Unternehmer in der Öko-Energiebranche tätig ist, besonders bei der Finanzierung von Photovoltaikanlagen. Zu Gast sind Gernot Wagner, Klimaökonom an der New York University, und Sigrid Stagl, die Ökologische Makroökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien unterrichtet. Dabei ist auch Thomas Salzer, Geschäftsführer des gleichnamigen Papierkonzerns und Vizepräsident der Industriellenvereinigung in Niederösterreich.

Wie immer gilt: Diskutieren Sie mit! Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Gäste hier im Forum, oder schreiben Sie uns, wie Sie das Thema sehen. Die besten Posts wollen wir diskutieren. Zu sehen gibt es die Sendung am Sonntag. Moderation: András Szigetvari. (9.3.2022)