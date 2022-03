Die Plattform dient Menschen in der Ukraine, aber auch Russland als Sprachrohr, um das wahre Ausmaß der Kriegskatastrophe öffentlich zu machen

Auf der ganzen Welt wird gegen die russische Invasion demonstriert. Auch Pornhub wird zur Protestplattform umfunktioniert. Foto: RAMON VAN FLYMEN/AFP

Entgegen anderslautenden Gerüchten ist die Pornoplattform Pornhub in Russland immer noch zu erreichen. Da praktisch alle ausländischen sozialen Medien sowie Nachrichtenplattformen blockiert wurden oder ihren Betrieb eingestellt haben, ist die Pornoseite absurderweise zu einem der wenigen Orte im Netz geworden, auf der die russische Bevölkerung mit ungefilterten Videobotschaften erreicht werden kann.

Ukrainische Nutzerinnen und Nutzer, die die Pornhub-Community normalerweise mit Sexvideos beliefern, nutzen ihre Kanäle, um über die schreckliche Situation in ihrem Heimatland aufzuklären und über ihre persönlichen Erfahrungen zu berichten. Statt Sex auf dem Balkon mit ihrem Partner lässt eine gewisse Kate aus Kiew ihre Abonnenten an der gespenstischen Stimmung in der Stadt teilnehmen, inklusive der heulenden Luftschutzsirenen, wie "Vice" aufzeigt.

Russisches Paar mit Appell auf Pornhub

Ein anderer ukrainischer Pornhub-Nutzer, der sonst Erwachseneninhalte bereitstellt, nutzte die Plattform, um mit einem schlagenden Emoji-Herzen in den ukrainischen Landesfarben Gelb und Blau einen Appell für die Rettung des Landes und ein Ende des Krieges in die Welt zu schicken. Aber auch ein russisches Paar, das normalerweise Sexinhalte auf Pornhub hochlädt, veröffentlichte eine Antikriegsnachricht, in dem es sich gegen die russische Regierung und die Invasion ausspricht.

Angesichts tausender Verhaftungen nach Antikriegsprotesten in russischen Städten geht das Paar – beide zeigen auch offen ihre Gesichter – ein nicht unbeträchtliches Risiko ein. Wie lange Pornhub – nicht zuletzt aufgrund solcher Anti-Putin-Stellungnahmen – überhaupt noch in Russland erreichbar ist, ist ebenfalls fraglich. "Irgendwann hat man einen Punkt erreicht, an dem es nicht mehr möglich ist, länger zu schweigen", wird das Paar von "Vice" zitiert. Der Tod unschuldiger Menschen sei ungeheuerlich. (red, 10.3.2022)