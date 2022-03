Magdalena Egger hat leicht lachen. Die Vorarlbergerin räumt bei der Junioren-WM ordentlich ab. Foto: ÖSV

Panorama (British Columbia) – Magdalena Egger hat bei den Alpinski-Junioren-Weltmeisterschaften in Panorama ihre dritte Goldmedaille gewonnen. Nach den Titeln in Abfahrt und Super-G schlug die 21-jährige Vorarlbergerin am Mittwoch auch im Riesentorlauf zu, gewann 0,22 Sekunden vor der Deutschen Emma Aicher und 1,01 vor der Kroatin Zrinka Ljutic. Darüber hinaus eroberte Egger auch bereits Silber in der Kombination sowie im Teambewerb.

"Das im Riesen ist so derart unerwartet gekommen, ich habe so viel Arbeit investiert, das war die absolut schwerste (Medaille/Anm.). Aber es ist so schön", sagte Egger. (APA, 9.3.2022)