Epidemiologe Gerald Gartlehner von der Donauuni Krems begrüßte am Mittwoch in der "ZiB2", dass die Bundesregierung die Impfpflicht ausgesetzt habe. "Das war sicher der richtige Schritt", sagte er. Denn eine Impfpflicht würde für die jetzige Omikron-Welle zu spät kommen und man wisse "noch nicht, was im Herbst auf uns zukommt". Gartlehner zufolge müsse die Notwendigkeit einer allgemeinen Impfpflicht über den Sommer neu bewertet werden. Ein vierter Stich werde vor allem für Hochrisikopatienten und -patientinnen notwendig sein.

"Problematisch" für den Epidemiologen sei indes, dass auch die Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegebereich kein Thema mehr sei. "Denn dort wäre sie schon lange überfällig", um vulnerable Personen zu schützen.

Lockerungen kamen "zu früh"

Gartlehner äußerte sich auch zur Aufhebung vieler Corona-Maßnahmen am 5. März. ORF-Moderator Armin Wolf erinnerte daran, dass die Bundesregierung diese deswegen für vertretbar gehalten hatte, weil Anfang März die Infektionszahlen sinken würden – nun wurde aber am Mittwoch mit 47.795 Neuinfektionen sogar ein neuer Tageshöchstwert erreicht.



Für Gartlehner ist die Antwort das "epidemiologische Einmaleins". Wenn man bei hohen Neuinfektionszahlen öffne, sei die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahlen noch höher werden, relativ groß. Er betonte: Die Öffnungen waren "eine rein politische Entscheidung und keine epidemiologische." Es hätten auch viele Epidemiologen und Virologinnen vor dem Öffnungsschritt gewarnt, "aber es gibt eben unterschiedliche Realitäten." Der "Presse" sagte Gartlehner: "Angesichts der aktuellen Entwicklung, die alles andere als überraschend ist [...], kam das bedingungslose Öffnen am 5. März definitiv zu früh"

Der Experte wäre weiterhin für eine FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen oder eine bundesweite 2G-Regel in der Nachtgastronomie. Es wäre zwar epidemiologisch nicht zu spät, dies nachzuholen, aber "ich glaube, politisch wird das nicht stattfinden."

Teststrategien

Auch Teststrategien waren Thema. Gartlehner hält "niederschwelliges Testen von symptomatischen Personen für extrem wichtig". Asymptomatische Menschen müssten indes zielgerichteter getestet werden. "Quer durch die ganze Bevölkerung zu testen, bringt da sicher wenig." Man müsse sich hier auf Risikopersonen und deren Kontaktpersonen konzentrieren. In diesem Zusammenhang findet der Epidemiologe auch die regelmäßigen Schultests "nicht mehr sinnvoll." Dass man gleichzeitig etwa die Maskenpflicht aufgehoben habe, "passt aktuell nicht mehr zusammen."

Systemrisiko

Gartlehner erklärte, dass man Covid-19 nicht unterschätzen dürfe. "Wenn es einem eine Woche mit Fieber richtig schlecht geht, gilt das als milder Verlauf." Bei einem schweren Verlauf liege etwa die Sauerstoffsättigung unter 94 Prozent oder zeige ein Lungenröntgen bereits deutliche Veränderungen, dann "muss man auf jeden Fall ins Spital."

Er warnte vor dem nach wie vor bestehenden Systemrisiko. In Spitälern komme es zu Versorgungsproblemen und verschobenen Operationen, weil durch die hohen Infektionszahlen eben auch viel medizinisches Personal krankheitsbedingt ausfalle. (Andreas Gstaltmeyr, 9.3.2022)