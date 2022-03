[Livebericht] Fast 50.000 Menschen bei Evakuierungen in der Ukraine in Sicherheit gebracht

[Krieg in der Ukraine] Türkei bietet Russland und Ukraine "Tisch des Friedens": Außenminister treffen einander in Antalya

[Wirtschaft] Bezahlen wir Putins Krieg in der Ukraine mit unserer Gasrechnung?

[EU] Neue EU-Ordnung bei Gipfeltreffen in Versailles

[Auslandsinvestition] Neue Sanktionen bringen Telekom Austria in Belarus in Bedrängnis

[Interaktiv] Das große interaktive Archiv zu den Chatskandalen

[U-Ausschuss] Viele Rätsel rund um Studie des Finanzministeriums über Opposition

[Sport] Der Fall Karmasin belastet das Sportministerium

[Coronavirus] Epidemiologe Gartlehner zu Corona-Öffnungsschritten: "Das war eine rein politische Entscheidung"

[Wissenschaft] Umweltforscherin: "Wir sehen immer mehr Fehlanpassungen"

[Indonesien] Vulkanausbruch in Indonesien zwingt Hunderte zur Flucht

[Wetter] Im Osten zieht ein Band mit dichten Wolken durch, am Nachmittag überwiegt aber auch hier, wie überall sonst, der Sonnenschein. Vor allem im Westen zeigt sich der Himmel den ganzen Tag über strahlend blau. Der Wind weht am Alpenostrand mäßig aus Nord bis Nordost, im westlichen Donauraum bläst er zeitweise auflebend aus Ost. Der Tag beginnt mit minus 7 bis plus 2 Grad. Bis zum Nachmittag werden Höchstwerte zwischen 7 Grad im Waldviertel und örtlich 15 Grad im Inntal erwartet.

[Zum Tag] 1967: Mit Arnold Layne wird die erste Single der britischen Band Pink Floyd veröffentlicht.