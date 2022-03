Nicht nur in Österreich, auch in Deutschland stiegen die Spritpreise stark an. Foto: Imago

Angesichts der deutlich angestiegenen Spritpreise werden die Rufe nach Maßnahmen lauter: SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner forderte eine Aussetzung der Mehrwertsteuer. "Ich denke, es braucht für alle, die aufs Auto angewiesen sind, eine Spritpreisbremse, die sofort wirksam ist", zitiert sie das "Ö1"-Morgenjournal. Der Preis pro Liter Benzin oder Diesel solle damit um 30 Cents pro Liter sinken. Bis Jahresende würde das dem Staat 600 Millionen Euro kosten, sagt Rendi-Wagner. Sollten die Preise weiter in die Höhe gehen, will sie sich weitere Maßnahmen vorbehalten.

FPÖ blickt nach Ungarn

In eine ähnliche Richtung schlägt die FPÖ. Verkehrssprecher Christian Hafenecker forderte die Halbierung sämtlicher Steuern auf Treibstoffe und eine Preisdeckelung. "Schwarz-Grün darf die aus der Spritpreislawine sprudelnden Steuereinnahmen nicht zur Sanierung ihrer Schuldenpolitik missbrauchen", so Hafenecker. Die Regierung sei "Gewinner" der steigenden Treibstoffpreise durch steigende Steuereinnahmen.

Hafenecker verwies als Positivbeispiel auf Ungarns Premierminister Viktor Orbán, der bereits eine Spritpreisobergrenze eingeführt habe. Einen ähnlichen Weg geht auch Irland. Hier hat die Regierung angekündigt, die Steuern auf Diesel und Benzin bis Ende August senken zu wollen. Um 15 bis 20 Cents pro Liter sollen die Kosten damit zurückgehen.

Autofahrerclubs fordern Verschiebung und Ende der geplanten CO2-Steuer

In der aktuellen Diskussion um die hohen Spritpreise fordern einzelne Interessensgruppen wie die Wirtschaftskammer (WKO) zudem eine Verschiebung der geplanten CO2-Steuer. Ab 1. Juli sollen je Tonne CO2 30 Euro eingehoben werden, damit hätten Preise für fossile Energieträger moderat steigen sollen.

Den Forderungen der WKO schließt sich der ÖAMTC an. Die Bundesregierung müsse zudem ein Maßnahmenpaket vorlegen, um "rasch und unkompliziert jene zu entlasten, die auf ihr Auto angewiesen sind", hieß es seitens Automobilclubs. Dazu sollten das Pendlerpauschale erhöht und auf eine einkommensunabhängige und kilometergenaue Berechnung umgestellt werden. Das Kilometergeld solle auf mindestens 50 Cent je Kilometer steigen.

Preise über zwei Euro

Einen Schritt weiter ging der Arbö, der "ein Ende der unsozialen CO2-Bepreisung" forderte. "Untragbar und unfair" sei die "staatliche Geldmacherei", schreibt Generalsekretär Gerald Kumnig in einer Aussendung.

Zum Hintergrund: Der ÖAMTC hat in den vergangenen Tagen erste Tankstellen mit einem Diesel- und Benzinpreis über zwei Euro pro Liter ausgemacht. Als erstes aufgeschlagen ist dabei am Montag eine Autobahntankstelle von BP am Brenner in Tirol. Diesel kostete 2,099, Eurosuper ebenfalls 2,099, für die Premiummarke "Ultimate" wurde für beide Treibstoffe 2,299 Euro/Liter verlangt. Am Dienstag lag der Tagesschnitt bei Diesel bei 1,854 und bei Super bei 1,792 Euro, am Mittwoch zeigte die ÖAMTC-App den Dieselpreis mehrerer Tankstellen bei 2,129 Euro. (red, balm, 10.3.2022)