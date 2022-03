Die impfkritische Partei MFG will in der Ärztekammer mitmischen. Foto: APA/ULRIKE INNTHALER

Die impfkritische Partei MFG (Menschen-Freiheit-Grundrechte) wird auch bei der Ärztekammer-Wahl im Burgenland antreten. Spitzenkandidat für den Urnengang am 30. März in der Kurie der Niedergelassenen ist der Neusiedler Internist Rudolf Golubich. Er spricht sich unter anderem für weniger Nachtdienste und gegen die "Zwangsversicherung" aus.

Sowohl in Wien als auch bei der am 2. April in Niederösterreich stattfindenden Ärztekammerwahl will die Partei ins Rennen gehen. Antreten wird die Partei dort laut Aussendung "in allen Wahlkörpern". (APA, 10.3.2022)