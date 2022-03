Bisher ist Netflix werbefrei – die Niedrigpreispolitik des Mitbewerbs sieht man kritisch. Foto: DADO RUVIC

Werbeunterbrechungen haben sich im linearen Fernsehen schon lange etabliert – Streaming-Services haben sich von solch einer Zusatzeinnahme allerdings bisher distanziert. Der Netflix CFO Spencer Neumann stimmte bei einer Investorenkonferenz am Dienstag jetzt jedoch andere Töne an. Obwohl es derzeit keine Pläne für solch ein Modell gäbe, könne man diesen Schritt für die Zukunft nicht ausschließen, so Neumann.

Skalierbares Abomodell

"Es ist nicht so, als wären wir Werbung generell abgeneigt. Derzeit finden sich solche Konzepte in unseren Plänen allerdings nicht… wir haben ein sehr gutes, skalierbares Abomodell und um das nochmal zu sagen, sag niemals nie, aber es ist aktuell nicht unsere Strategie", sagte Neumann auf der Morgan Stanley’s 2022 Technology, Media & Telecom Conference diese Woche.

In den USA hatte vor wenigen Tagen Disney+ für 2022 ein günstigeres Abo-Modell angekündigt, das gestützt von Werbung funktionieren und so neue Zielgruppen erreichen soll. Angesprochen auf diese Möglichkeit, die auch Anbieter wie Hulu oder HBO Max bereits in ihren Plänen inkludiert haben, schließt Neumann aus. "Wir können natürlich nicht ignorieren was die anderen tun, aber für uns macht das keinen Sinn." Die Niedrigpreisstrategie des Mitbewerbs kommentiert der Netflix CFO mit den Worten, "damit verlieren sie sehr viel Geld".

Netflix solle sich zu einem profitablen Geschäft entwickeln – in diesem Jahr würde man auch positiv bilanzieren können. Vor allem das große Wachstum außerhalb der USA war im Jahr 2021 eine starke Stütze für das Unternehmen. Für dieses Jahr kündigte Netflix Preiserhöhungen für die USA und Kanada an, die wohl auch auf Europa Auswirkungen haben werden. "Am Ende des Tages liegt unsere Preis dort, wo wir den Wert unseres Angebots sehen", so Neumann.

Ukraine-Krieg

Angesprochen auf die Tatsache, dass Netflix ihren Dienst derzeit in Russland aussetzt, relativiert der CFO die Relevanz des Marktes für Netflix. "Der Krieg ist eine schreckliche Tragödie und unser Mitgefühl gilt allen Menschen die betroffen sind." Russland sei für Netflix ein ohnehin schwieriger Markt aufgrund der vielen Regulierungen und mache lediglich ein Prozent des Gesamtumsatzes aus. Man habe sich deshalb kurzfristig entschieden, sämtliche Aktivitäten im Land einzustellen. (red, 10.3.2022)