Anja Plaschg alias Soap & Skin singt am Sonntag beim Ukraine-Benefiz im Burgtheater. Foto: Robert Newald

Das Burgtheater lädt mit einer großen Veranstaltung am 13. März um 13 Uhr auf der Burgtheaterbühne zu einer Benefizveranstaltungen für die Menschen in der Ukraine ein. Die Eintrittsgelder gehen an die Ukraine-Hilfe der Volkshilfe, die im Kriegsgebiet vor Ort Hilfe leistet. Martin Kušej dazu: "Der Einmarsch der russischen Streitkräfte in die Ukraine hat uns alle erschüttert und sprachlos gemacht, das Burgtheater möchte dazu nicht schweigen."

Bei der Benefizveranstaltung "Der Mensch ist größer als der Krieg" werden Texte ukrainischer Gegenwartsautorinnen und – autoren von Doyenne Elisabeth Orth, Dorothee Hartinger, Michael Maertens, Birgit Minichmayr, Nicholas Ofczarek, Nils Strunk und Martin Schwab gelesen.

Außerdem stehen musikalische Höhepunkte auf dem Programm mit Anja Plaschg alias Soap&Skin, Zoryana Kushpler (Mezzosopran) begleitet von Iryna Nikolayeva (Klavier), mit Willi Resetarits (Gesang), Herbert Berger (Saxophon) und Christian Wegscheider (Klavier) sowie mit dem Kinderchor der Opernschule der Wiener Staatsoper unter der Leitung von Johannes Mertl. Durch die Veranstaltung führen die Burgtheater-Ensemblemitglieder Caroline Peters und Philipp Hauß.

Volkshilfe in Ukraine

Die Volkshilfe ist seit 2006 in der Ukraine tätig. Seit dem Beginn der Krise auf der Krim und in der Ostukraine 2014 hat die Volkshilfe gemeinsam mit ihrer Partnerorganisation "Narodna Dopomoha" Menschen auf der Flucht unterstützt. Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich, dazu: "Not und Leid der Menschen in der Ukraine sind nicht in Worte zu fassen. Zerstörung, Tod, Vertreibung, Kälte, Angst – niemand weiß, wie es weiter geht. "

Die Veranstaltung findet in Anwesenheit von Bundespräsident Alexander van der Bellen und mit freundlicher Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Wiener Staatsoper und der Volksoper Wien statt. (APA, 10.3.2022)