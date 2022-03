Datingplattformen wie Tinder, Grindr, Ok Cupid und Co haben das Daten im vergangenen Jahrzehnt revolutioniert. Beziehungen sind seither durch Matches entstanden oder wieder in die Brüche gegangen. Unzählige Dates verliefen miserabel oder kurzzeitig erfüllend. Allen gemein ist, dass sie mit einem ersten Date begonnen haben – bei dem man die andere oder den anderen vorab nur über den gemeinsamen Chat kennengelernt hat.

Nicht immer halten Dates das, was sie auf Dating-Apps versprechen. Foto: urbazon Getty Images

Dem ersten realen Treffen geht häufig eine gewisse Skepsis und vor allem Unwissenheit voraus. Denn nicht alles, was im Dating-App-Universum präsentiert und behauptet wird, bestätigt sich folglich beim Kennenlernen. Immerhin handelt es sich quasi um Blind Dates, bei denen man nur auf die wenigen Infos und Erzählungen vertrauen muss, die bis dahin ausgetauscht wurden. Und nicht immer halten Dates das, was sie online versprechen, und es kann zu unangenehmen oder gar gefährlichen Situationen kommen. In den USA verkündete Tinder kürzlich, dass eine neue Option ermöglicht, die kriminelle Vergangenheit potenzieller Partnerinnen und Partner vorab zu prüfen. Manche haben sich über die Jahre selbst schon eine Art Sicherheitsnetz zurechtgelegt, um bei ersten Dates nicht Gefahr zu laufen, in brenzlige Situationen zu kommen.

Auf Nummer sicher gehen

Eine Möglichkeit ist, Bekannte darum zu bitten, quasi zum Date mitzukommen – natürlich unbemerkt an einem Nebentisch oder zumindest an einem Ort in der Nähe. Auch der Treffpunkt kann so gewählt werden, dass einen viele andere Menschen umgeben oder man sich schnell aus der Affäre ziehen kann, wenn man sich unwohl fühlt. Trifft man sich möglicherweise gleich zu Hause bei dem oder der anderen, kann man Freundinnen und Freunden davor den Kontakt und die Adresse mitteilen oder via Handy seinen Standort teilen.

Wie ist das bei Ihnen?

Haben Sie sich gewisse Strategien zurechtgelegt, um bei Dates auf Nummer sicher zu gehen? Haben Sie sich beim ersten Kennenlernen schon einmal unwohl oder unsicher gefühlt? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 11.3.2022)