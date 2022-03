Die Wiener Sängerknaben treten beim Benefizkonzert in der Wiener Stadthalle am 20. März auf. Foto: APA/Hans Punz

Die Wiener Stadthalle lädt zu einem Benefizkonzert für die bedrängte Ukraine. "Stimmen für den Frieden" wird am Sonntag, dem 20. März, (19 Uhr) gemeinsam von der Stadt Wien und den Medienpartnern ORF Wien und ORF III zugunsten von "Nachbar in Not" veranstaltet und live-zeitversetzt um 20.15 Uhr in ORF III ausgestrahlt. Die Moderation übernehmen Barbara Rett, Peter Polevkovits und Lukas Perman.

Angekündigt sind u.a. Klassik-Stars wie Rolando Villazón und Julian Rachlin, die Wiener Sängerknaben und der Arnold Schoenberg Chor. Die Musicalsparte der Vereinigten Bühnen Wien (VBW) ist stark vertreten und mit Liedern aus "Elisabeth", "Schikaneder", "Der Besuch der alten Dame", "I am from Austria", "Don Camillo & Peppone" sowie aus der aktuellen Produktion "Cats" angekündigt.

Hilfsbereitschaft

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sprach von "dramatische Nachrichten, die uns zutiefst erschüttern. Ein Krieg mitten in Europa, der so viel menschliches Leid verursacht". Ermutigend sei aber "der Einsatz und die Hilfsbereitschaft unserer Bevölkerung. Menschen, die sich in den Dienst der guten Sache stellen. Die Zivilgesellschaft, die gemeinsam anpackt. Freiwillige, die Familien bei sich aufnehmen. Wien hilft den flüchtenden und schutzsuchenden Menschen, wo immer es möglich ist." (APA, 10.3.2022)