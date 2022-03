Mit dabei beim Start in Österreich: "Vernon Subutex" auf Canal+. Foto: JE FILMS, Tetra Media Fiction, Canal+

Wien – Das international aktive Fernsehnetzwerk Canal+ startet kommende Woche in Österreich: Ab 15. März werden sowohl ein Streamingangebot als auch der linearer TV-Sender Canal+ First abrufbar sein. Damit biete man das "erste echte hybride Fernsehangebot" im Land, sagt Canal+ Austria-Geschäftsführer Philipp Böchheimer. Zum Start wartet man mit Titeln wie "Meine geniale Freundin", "Fleabag" oder "Vernon Subutex" auf.

Abo-Ziele nicht relevant

Über erwartete Abozahlen in Österreich und deren nötige Größenordnung, um die Österreich-Aktivitäten wirtschaftlich sinnvoll zu führen, machte Böchheimer in der Präsentation auch auf Nachfrage keine Angaben. "Business Case und Profitabilität" seien aus seiner Sicht "nicht sehr relevant" für die Öffentlichkeit, es gehe vielmehr darum, "interessant für die Konsumenten zu sein."

Gesprächiger über die Ziele in Österreich zeigten sich im Dezember 2021 noch der Managing Director von Canal+ Austria, Martijn van Hout, und Matthias Lorenz, Senior Director Transformation, Market & Corporate Functions bei A1 Österreich, im STANDARD-Interview.

Der europäische Streaming- und Produktionsriese Canal+ mit Heimmarkt Frankreich hält 51 Prozent am Gemeinschaftsunternehmen Canal+ Austria, A1 die übrigen 49 Prozent. "Ein Telekomkonzernmarktführer und das größte Medienhaus in Europa setzen sich nicht für eine solche Übung zusammen, um dann mit der Nummer 15 vom Feld zu gehen", sagt Lorenz damals über Canal+ Österreich. Und: "Das Ziel ist mittelfristig ein Angebot, das es aufs Treppchen schafft, also Top drei."

Die Top 3 in Österreich heißen Netflix, Amazon Prime und Disney+. Canal+ Österreich soll laut Lorenz im Land "auf Augenhöhe" mit diesen US-Riesen kommen, sagte er im STANDARD-Interview. Rund drei Millionen Streaming-Abos in Österreich würden sich in den nächsten zwei bis vier Jahren verdoppeln, erwartete er.

8,99 Euro monatlich

Die monatliche Abogebühr beträgt 8,99 Euro, wobei drei Streams gleichzeitig auf fünf Geräten in Full HD möglich sind. Die dazugehörige App gibt es laut Senderangaben für iOS, Android sowie alle gängigen Smart-TV-Anbieter. Im Angebot finden sich zu Beginn neben internationalen Serien und Filmen sowie Eigenproduktion auch mehr als 250 österreichische Filme, Kabarettprogramme und Serien.

Canal+ First wiederum soll via A1 Xplore TV und HD Austria empfangbar sein, wobei weitere Netzbetreiber folgen sollen. Auch hier setzt man auf eigenständige Inhalte mit Österreichbezug, so etwa das Musikmagazin "AUX" oder das Nachrichtenformat "Was geht?", das sich an ein junges Publikum richtet.

"Das Besondere an unserem Angebot ist, dass sich hier ein hochspezialisiertes österreichisches Team um die österreichischen TV-KonsumentInnen kümmert: Wir stimmen laufend unseren Content auf die Bedürfnisse des heimischen Publikums ab und können dabei zusätzlich aus dem weltweiten Pool an exklusiven Inhalten von Canal+ schöpfen", sagt Böchheimer. (fid, APA, 10.3.2022)