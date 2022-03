Tiktok wird bei Jugendlichen immer beliebter. Foto: BEHROUZ MEHRI/AFP

Mit einigen spannenden Erkenntnissen zur Social-Media-Nutzung von Jugendlichen in Österreich kann der am Donnerstag veröffentlichte Jugend-Internet-Monitor aufwarten. Die alljährlich von der Initiative Saferinternet.at erstellte Umfrage bestätigt, was Eltern durch ihre Kinder ohnehin seit längerem mitbekommen: Während beliebte Plattformen wie Instagram und Snapchat in der Popularität abnehmen, ist der Zulauf zu Tiktok enorm.

Tiktok immer beliebter

Bereits 70 Prozent der Elf- bis 17-Jährigen nutzen die Plattform, um sich mehr oder weniger kreative Videoclips und Playbackvideos anzusehen und sich darüber mit ihren Freundinnen und Freunden auszutauschen. Damit ist die Beliebtheit der Plattform im Vergleich zum Vorjahr um weitere 13 Prozentpunkte gestiegen. Noch vor drei Jahren wurde Tiktok gerade einmal von jedem fünften Jugendlichen verwendet.

Facebook spielt bei Jugendlichen längst keine Rolle mehr. Foto: Saferinternet.at

Abgesehen vom kometenhaften Aufstieg in wenigen Jahren fallen einige zusätzliche Details auf: Bei Mädchen ist die Nutzungsrate mit 78 Prozent deutlich höher als bei Burschen (62 Prozent). Die enorme Beliebtheit lässt sich auch an der Frequenz der Nutzung ablesen. Wird etwa Youtube nur von zwei Dritteln der Jugendlichen täglich verwendet, zieht Tiktok seine Nutzerinnen und Nutzer deutlich stärker in den Bann. 77 Prozent, die Tiktok auf ihrem Handy installiert haben, rufen die App täglich auf.

Facebook ist out, Whatsapp verwenden alle

Während etwa Facebook unter Jugendlichen kaum mehr eine Rolle spielt und aktuell sogar droht, von Messenger-Apps wie Signal und Telegram überholt zu werden, bleibt Whatsapp die wichtigste Plattform, um Nachrichten zu verschicken, zu telefonieren, aber auch um Bilder, Videos, Audio und Dateien auszutauschen. Youtube hingegen, das ebenfalls von mehr als 95 Prozent der Elf- bis 17-Jährigen verwendet wird, hat sich quasi als Suchmaschine etabliert, um sich über aktuelle Ereignisse, aber auch Trends und Nachrichten zu informieren.

Mit Instagram hat der Facebook-Konzern Meta trotz leicht abnehmender Nutzung eine weitere beliebte Plattform im Portfolio, die für das Posten von Bilder und Videos, aber auch für Live-Events und Storys genutzt wird. Auf dem absteigenden Ast befindet sich hingegen Snapchat, das von Tiktok bereits eingeholt wurde und ebenfalls von etwa 70 Prozent der Jugendlichen verwendet wird.

Discord und Roblox als Überraschung

Für eine Überraschung sorgt die Chatplattform Discord, die vor allem bei den männlichen Elf- bis 14-Jährigen mit Gaming-Interessen beliebt ist und es erstmals in die Top sechs des Jugend-Internet-Monitors schafft. Während männliche Jugendliche neben Discord auch Twitch verwenden, ist bei Mädchen neben Tiktok vor allem Pinterest angesagt. Bei Gaming zeichnet sich bei weiblichen Jugendlichen ein leichter Trend zur Plattform Roblox ab, die von 25 Prozent genutzt wird. (step, 10.3.2022)