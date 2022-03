Im Rahmen der jährlichen Readers' Choice Awards hat "Condé Nast Traveler" seine Leserinnen und Leser dazu aufgerufen, die besten Zugreisen der Welt zu bewerten – hier sind die 15, die ihnen am besten gefallen haben.

15. Venedig Simplon-Orient-Express, Europa

Jahr für Jahr setze die berühmteste Lokomotive der Welt neue Maßstäbe in Sachen Luxus, heißt es bei "Condé Nast Traveler". Wegen der dekadenten Innenräume im Art-Déco-Stil der 1920er-Jahre, aber vor allem wegen des tadellosen Service, der diesen Zug zu einer Klasse für sich mache: "Das Gepäck wird vom Bahnsteig weggezaubert und taucht wie von Zauberhand in Ihrem Abteil wieder auf, kein Glas bleibt jemals leer, und die Betten scheinen sich selbst zu machen, sobald Sie Ihr Abteil verlassen", schwärmt man beim Reisemagazin. Tagsüber könne man sich an der französischen Landschaft und den Schweizer Bergen erfreuen, und abends sei der formelle Dresscode alles andere als spießig. "Sich zu verkleiden und die Champagnerbar im Art-déco-Stil zu besuchen ist unserer Meinung nach eine der coolsten Erfahrungen, die man in einem Zug machen kann. "

Royal Canadian Pacific. Foto: Getty Images/iStockphoto

14. Royal Canadian Pacific, Kanada

Kanadas luxuriösester Schlafwagenzug hat bereits US-Präsidenten, ausländische Diplomaten, König George VI. und sogar Königin Elisabeth II. an Bord gehabt. Der Zug besteht aus acht luxuriösen Passagierwagen, die zwischen 1916 und 1931 gebaut wurden, und wird von authentischen, vollständig restaurierten diesel-elektrischen Lokomotiven der ersten Generation angetrieben. "Genießen Sie die spektakuläre Landschaft der Berge und Prärien Westkanadas, während Sie in Ihrer holzgetäfelten Kabine ein erstklassiges, aus regionalen Zutaten zubereitetes Essen genießen und sich vom Rhythmus des Zuges in den Schlaf wiegen lassen", liest man bei "Condé Nast Traveler".

13. Golden Eagle Transsibirischer Express, Asien

Eine Zugreise, die man wohl auf unabsehbare Zeit so nicht mehr machen wird können. Glaubt man den Berichten, ist es eine epische Reise durch die Weiten Russlands, die im Laufe von zwei Wochen von Moskau nach Wladiwostok (oder umgekehrt) führt. Unterwegs macht man halt in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar, im zerklüfteten Uralgebirge, am Baikalsee und in den Steppen Zentralasiens. Natürlich gibt es während der gesamten Reise jede Menge Luxus: 24-Stunden-Kabinen-Service, Fünf-Sterne-Unterkünfte vor und nach der Reise, luxuriöse Kabinen und so viel Wodka und Kaviar an Bord, wie das Herz begehrt.

12. Belmond Hiram Bingham, Südamerika

Benannt nach dem US-Forscher, der 1911 Machu Picchu "entdeckt" haben soll, verbindet die Belmond-Hiram-Bingham-Zuglinie die Stadt Poroy (westlich von Cusco) mit der Verlorenen Stadt und dem Heiligen Tal von Machu Picchu. Der Belmond Hiram Bingham versprühe den Charme der Jahrhundertwende, von glänzend poliertem Holz und Messingoberflächen bis hin zu üppigen Mahlzeiten und Unterkünften, die viel Platz zum Ausstrecken bieten, heißt es: "die perfekte Umgebung, um die Berge und Flüsse zu beobachten, die am Fenster vorbeiziehen".

11. Inka-Bahn, Südamerika

"Wenn Sie mit dem Zug nach Machu Picchu fahren möchten (und wenn Sie keine Bergziege sind, empfehlen wir Ihnen das), bietet Inca Rail einen Komfort, der schwer zu übertreffen ist – und es ist auch erwähnenswert, dass der First-Class-Service preislich erschwinglicher ist als der anderer Luxusanbieter, die dieselbe Strecke bedienen", schreibt "Condé Nast Traveler". An Bord erwartet einen ein Menü mit Bio-Zutaten aus dem Heiligen Tal, peruanische Livemusik, große Fenster, durch die man die Andenlandschaft bewundern kann, und eine geräumige Observatory-Lounge mit einem Balkon unter freiem Himmel.

10. Belmond Andean Explorer, Südamerika

Der Belmond Andean Explorer schlängelt sich in rund 4.300 Metern Seehöhe durch die peruanischen Anden und transportiert Passagiere zwischen Arequipa und Cusco auf Fahrten mit einer oder zwei Übernachtungen. Der Zug bietet Platz für bis zu 48 Passagiere, zwei Speisewagen und zwei Speisewagen mit Bar sorgen für das leibliche Wohl der Gäste, die mit Alpaka-Tortellini und Champagner verwöhnt werden. Der Zug macht auch halt am Titicacasee.

9. Belmond Royal Scotsman, Europa

Nirgendwo sei eine Zugreise so genussvoll – oder bequem – wie mit dem Royal Scotsman von Belmond, der von Edinburghs Waverley Station abfährt und auch dort ankommt, liest man bei "Condé Nast Traveler". Mit nur 24 Gästen an Bord umrundet der Zug das Herz der schottischen Highlands, vorbei an Sehenswürdigkeiten wie dem Kyle of Lochalsh und dem Cairngorms National Park. Es gibt sogar einen eigenen Wellness-Wagen.

Foto: Getty Images/iStockphoto

8. El Transcantabrico Gran Lujo, Spanien

Warum den berühmten Jakobsweg zu Fuß gehen, wenn man stattdessen in einem luxuriösen Schlafwagenzug fahren kann?, fragt die Redaktion des Reisemagazins: "Dieser elegante spanische Zug bietet sicherlich mehr Annehmlichkeiten, als wenn Sie zu Fuß von San Sebastián nach Santiago de Compostela wandern würden. Genießen Sie die zerklüftete Landschaft der kantabrischen Küste, die an Ihnen vorbeizieht, während Sie im Barwagen einen erlesenen spanischen Wein trinken, oder machen Sie es sich in Ihrer Suite gemütlich, wo eine bequeme Couch und ein privates Panoramafenster alles sind, was Sie brauchen." Es seien die Zwischenstopps, die diese Reise lohnenswert machten – von geführten Touren durch das Guggenheim-Museum in Bilbao bis hin zur Erkundung prähistorischer Höhlen in diesem weniger besuchten Teil Spaniens.

7. The Pride of Africa Rovos Rail, Afrika

Diese extravagante Eisenbahn fährt seit 33 Jahren durch Afrika. Das Erlebnis beginnt schon vor dem Einsteigen: Bei der Abfahrt von Pretoria erhalten Rovos-Rail-Reisende exklusiven Zugang zu einer privaten Lounge, in der sie mit Champagner und Canapés begrüßt werden. "Genießen Sie die Momente, die Ihnen diese Linie bietet, die von gemütlichen Unterkünften bis hin zu förmlich gekleideten Abenden und freistehenden Badewannen in den großartigsten Abteilen reichen", schwärmt man beim Reisemagazin. Alle Rovos-Rail-Reisen beinhalten kulturelle, historische und Safari-Ausflüge.

6. Palace on Wheels, Indien

Indiens bekanntester Zug, der Palace on Wheels, bietet eine Reihe von Reisen an, die von ein paar Tagen bis zu wochenlangen Ausflügen reichen. Von Neu-Delhi aus geht es durch das Land der Könige in die berühmte rosarote Stadt Jaipur in Rajasthan, wo die Gäste von Unesco-Stätten wie dem Amer Fort und Palästen aus dem 16. Jahrhundert begrüßt werden. "Sie können auch Agra besuchen, die Heimat des Taj Mahal und der perfekte Halt für eine Tour zu einigen der berühmtesten Sehenswürdigkeiten des Landes", schreibt "Condé Nast Traveler".

5. Belmond Eastern & Oriental Express, Asien

Der "E&O", der sich zwischen Singapur und Bangkok schlängelt, sei der Stoff, aus dem die Zugliebhaberträume bestünden, liest man: "Liebhaber des klassischen Designs werden die polierten, holzgetäfelten und mit Seide besetzten Korridore, den mit poliertem Silber und weißem Tischtüchern gedeckten Speisesaal und den Barwagen, der an die Jazzclubs der 1920er-Jahre erinnert, lieben." Eine Fahrt mit dem E&O sei tatsächlich wie eine Fahrt in eine vergangene Ära glamouröser Reisen, schreibt die "Condé Nast Traveler"-Redaktion: "Bestellen Sie einen Singapore Sling an der Bar, gehen Sie damit auf die Aussichtsplattform, während der malaysische Dschungel an Ihnen vorbeizieht, und Sie vergessen vielleicht, in welchem Jahr wir leben."

4. Belmond British Pullman, Europa

Der Belmond British Pullman verfügt jetzt über einen historischen Cygnus-Wagen aus den 1950er-Jahren, der von Wes Anderson entworfen wurde und in dem zwei private Coupés mit privatem Check-in und Boarding, Champagner, speziellen, von Anderson handverlesenen Gedecken und Gläsern sowie einer privaten Führung durch den Zug mit dem Zugmanager angeboten werden. "Wenn Sie keinen dieser exklusiven Plätze ergattern können, machen Sie sich keine Sorgen – der British Pullman ist ein magisches Erlebnis, egal wo Sie sitzen", lässt uns "Condé Nast Traveler" wissen. Sobald man London verlassen habe, begebe man sich auf eine Reise durch die ländliche britische Landschaft und besuche dabei Städte und Ortschaften wie Cambridge, York und Canterbury. Die restaurierten Waggons stammen aus den 1920er- und 1930er-Jahren. Und weiter: "Freuen Sie sich also auf Art-déco-Elemente, ein geschmackvolles Interieur und klassisch zubereitete mehrgängige Mahlzeiten – schließlich handelt es sich um dieselbe Zuglinie, die schon seit Jahren den britischen Königen und Regierungsbeamten dient."

3. The Ghan, Australien

Der Ghan wurde 1929 fertiggestellt und führt durch das Herz des australischen Kontinents, von Adelaide im Süden nach Darwin im Norden. Auch wenn der Zug erst seit 2004 auf seiner heutigen Strecke verkehrt, reicht seine Geschichte bis ins 19. Jahrhundert zurück, denn sein Name geht auf die afghanischen Kameltrainer und -reiter zurück, die als Erste dabei halfen, einen Weg durch das Landesinnere zu finden. Die dreitägige Reise führt durch verschiedene Landschaften – die ehemaligen Goldfelder von Arcoola (38 Einwohner), die Bergkämme der MacDonnell Ranges und die Opalstadt Coober Pedy.

2. Rocky Mountaineer, Kanada

In Waggons mit Panoramafenstern und Glaskuppeldecken reist man mit dem Rocky Mountaineer durch die Landschaft zwischen Vancouver und Banff oder Jasper. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat der Rocky Mountaineer mehr als zwei Millionen Gäste befördert und ist damit der größte in Privatbesitz befindliche Premium-Touristenzug der Welt.

1. Seven Stars in Kyushu, Japan

Zugliebhaber halten die opulenten japanischen Waggons für die geräumigsten und komfortabelsten der Welt. "Jeder Zentimeter des Zuges, von den Betten über die Waschbecken in den Badezimmern bis hin zu den Holzarbeiten und den Porzellantellern, wurde von japanischen Kunsthandwerkern gefertigt, auch der Service ist einfach exquisit", liest man. Aber es gehe bei Seven Stars nicht nur um das Erlebnis an Bord. Denn die viertägige Reise mit drei Übernachtungen führt rund um die Insel Kyushu und macht halt an Schreinen, Onsens, Porzellanwerkstätten und vielem mehr, sodass man wirklich das Gefühl habe, eine authentische Seite Japans fernab der ausgetretenen Touristenpfade zu entdecken. (red, 11.3.2022)

