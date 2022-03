Am Donnerstag wurde erneut ein Höchststand an Corona-Fällen registriert. 23 weitere Menschen sind an den Folgen des Virus verstorben

Die Neuinfektionen steigen in Österreich rasant weiter. Foto: AFP/STR

In Österreich wurde am Donnerstag erneut ein Höchstwert an Neuinfektionen seit Ausbruch der Corona-Pandemie erreicht. 49.432 Menschen infizierten sich österreichweit mit dem Coronavirus. Das übersteigt den Höchststand vom Mittwoch mit 47.795 Fällen. 23 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden an den Folgen des Virus verstorben, insgesamt sind es österreichweit inzwischen 15.136 Personen.

Derzeit befinden sich 2.668 Personen wegen des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 179 auf Intensivstationen betreut.

Die meisten Infektionen gab es in Niederösterreich (9.283), der Steiermark (9.107), Oberösterreich (8.469) und Wien (8.395). In Tirol wurden 3.690 Fälle gemeldet, in Salzburg 3.348, in Kärnten gab es 2.781 Neuinfektionen und in Vorarlberg 2.608. Schlusslicht war erneut das Burgenland mit 1.751 Fällen. (red, 10.3.2022)