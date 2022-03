Die alleinerziehende Mutter Susanne (Heidemarie Schneider) lässt sich in "Das Fahrrad" aus Geldnot auf einen Versicherungsbetrug ein, MDR, 0.10 Uhr. Foto: MDR / DEFA-Stiftung / Dietram Kleist

19.40 REPORTAGE

Re: Unterwegs mit Verzweifelten – Ukrainer auf der Flucht vor Putins Truppen Per Anhalter und zu Fuß mit ihrem Rollator musste Maria aus einem Dorf nahe Odessa fliehen. Zwei Tage war die 71-Jährige mit ihren Enkeln unterwegs, um an die rumänische Grenze zu gelangen. Doch dann darf sie nicht in die EU einreisen. Bis 20.15, Arte

20.15 PSYCHODRAMA

Unsichtbare Jahre (D 2015, Johannes Fabrick) Die aus gutbürgerlichem Haus stammende Frankfurter Studentin Bea (Julia Koschitz) lässt sich als Stasi-Agentin anwerben. Johannes Fabricks teils kammerspielartiger Film stellt das Psychogramm einer traumatisierten Frau in den Fokus. Bis 21.45, 3sat

21.45 DOKUMENTATION

Jim Carrey – Der Grimassen-Krieg (F 2021, Thibaut Sève, Adrien Dénoutte) Mit Filmen wie Ace Ventura, Die Maske und Dumm & Dümmer wurde Jim Carrey in den 1990er-Jahren zu einem Hollywood-Superstar. Die Doku leuchtet die subversive Kunst des grimassierenden Kanadiers aus. Bis 22.40, Arte

22.50 WESTERN

Barquero (USA 1970, Gordon Dougals) Unterschätzter Western von Routinier Gordon Douglas (Formicula) mit Charakterkopf Lee Van Cleef und 70er-Jahre-Ikone Warren Oates. Bis 0.35, BR

0.10 DDR-DRAMA

Das Fahrrad (DDR 1982, Evelyn Schmidt) Die alleinerziehende Mutter Susanne (Heidemarie Schneider) meldet aus Geldnot ihr Fahrrad als gestohlen, um an die Versicherungssumme zu kommen. Dadurch wird auch ihre Beziehung zu Maschinenbauingenieur Thomas (Roman Kaminski) auf die Probe gestellt. Evelyn Schmidts ungeschönter Blick auf die soziale Situation einer Frau stieß im Entstehungsland zunächst auf wenig Gegenliebe, gilt aber heute als eine der bedeutendsten DDR-Produktionen. Bis 1.40, MDR

0.30 KOMÖDIE

Zoolander 2 (USA 2016, Ben Stiller) Eine Mordserie ruft Ex-Model Derek Zoolander (Ben Stiller) und seinen Kumpel Hansel McDonald (Owen Wilson) auf den Plan. Stillers Fortsetzung von Zoolander ist noch überdrehter als der erste Teil der Modewelt-Satire. Bis 2.05, ATV

0.40 FILM NOIR

Geheimring 99 (The Big Combo, USA 1955, Joseph H. Lewis) Polizist Leonard Diamond (Cornel Wilde) ist davon besessen, den einflussreichen Unterweltboss Mr. Brown (Richard Conte) zu Fall zu bringen, und entwickelt dabei eine gefährliche Leidenschaft für dessen Geliebte. Billig produziertes Film-noir-Meisterwerk, in atemberaubendem Schwarz-Weiß fotografiert vom großen Kameramann John Alton. Bis 2.05, BR

0.50 KOMÖDIE

Harry und Sally (When Harry Met Sally, USA 1989, Rob Reiner) Eine eigene Tafel weist im legendären Katz’s Deli an der New Yorker Lower East Side auf jenen Tisch hin, an dem Meg Ryan einen Orgasmus vortäuschte. Mit Harry und Sally schuf Rob Reiner eine der quintessenziellen Romcoms der 80er-Jahre. Bis 2.20, ORF 1