Preise

500-Euro-Teuerungsausgleich, Mietpreisbremse und andere Wünsche

Die hohe Inflationsrate lässt Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Österreich zusammenrücken. Am Mittwoch übergaben sie eine lange Liste an Forderungen an die Koalition beim Antiteuerungsgipfel